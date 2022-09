V Prešove opäť stúpla cena za teplo. Domácnosti zaplatia v priemere o vyše 7 eur viac

Dodávateľ ďalšie zdražovanie nevylučuje.

PREŠOV. Obyvateľom mesta Prešov sa od 1. septembra opäť zvýšila cena tepla.

V tomto roku sa tak stalo už po tretíkrát. Navýšenie cien variabilnej zložky tepla dodávateľovi tepla a teplej úžitkovej vody v meste – spoločnosti Spravbytkomfort, a.s., Prešov schválil Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) rozhodnutím z 25. augusta.

Aktuálnym dôvodom na úpravu ceny za teplo je zvyšovanie ceny drevnej štiepky.

Najvyšší nárast za posledné roky

Cena variabilnej zložky maximálnej ceny tepla tak za deväť mesiacov vzrástla o takmer 100 percent. V priemernom prepočte na domácnosť to ÚRSO vyčíslilo na takmer 23 eur mesačne.

Spoločnosť Spravbytkomfort, a. s. ,Prešov navýšila cenu variabilnej zložky tepla v tomto roku najskôr od 1. januára, a to takmer o 59 percent.

Išlo o najvyšší nárast za posledné roky, pričom náklady na domácnosť v lokalite Prešov týmto rozhodnutím stúpli priemerne asi o 13,20 eura za mesiac.

Druhé navýšenie ceny sa udialo k 1. júlu, keď vzhľadom na zvýšené náklady na palivo stúpla cena tepla o ďalších 4,4 percenta, čo priemerne zvýšilo náklady na domácnosť o ďalších 2,67 eura.

Súčasné zvýšenie ceny za teplo je na úrovni ďalších 11 percent, čo predstavuje priemerne zvýšenie ceny pre domácnosť o ďalších viac ako sedem eur za mesiac.

Kým v minulom roku bola variabilná zložka maximálnej ceny tepla stanovená na 0,0450 eur za kWh (bez DPH), od 1. januára stúpla postupne na 0,0714 eur za kWh, od 1. júla bola upravená na 0,0760 €/kWh a od 1. septembra bude už na úrovni 0,0881 €/kWh.

Fixná zložka, napriek medziročným inflačným rastom, zostáva vo výške 170 eur za kWh (bez DPH).

Cenu tepla predkladali takmer pred rokom

Dôvodom na aktuálne zdražovanie ceny tepla je najmä zvýšenie cien drevnej štiepky, ktorú využíva Spravbytkomfort na vykurovanie.

Ako vysvetlila riaditeľka spoločnosti Spravbytkomfort, a. s., Prešov Natália Banduričová, cenu tepla pre tento rok bolo nutné predložiť na ÚRSO do 30. septembra minulého roka.

„Pri prepočte sa vychádzalo z v tom čase dostupných informácií a, samozrejme, aj z možných nárastov cien komodít vstupujúcich do ceny tepla. Vzhľadom na nepredvídateľnú situáciu s vývojom cien plynu, ktorá sa nedá historicky so žiadnou situáciu porovnávať, bola cena pre rok 2022 zo strany štátu zafixovaná. Takto stanovená cena plynu bola podkladom pre prípravu ceny tepla v roku 2022. V tom čase však nikto nepredpokladal, že podobná situácia postihne aj dendromasu, ktorej cena má nejasný vývoj,“ vysvetlila Banduričová.

Nárast cien paliva a energií i priveľký dopyt

Ako dodala, požiadavka dodávateľov drevnej štiepky na zvýšenie predajnej ceny je vysvetlená stále sa zvyšujúcimi vstupmi, ako je nafta a elektrina.

„Problém je aj v jej nedostatku a veľkom dopyte, a to nielen na vnútornom trhu, no dochádza aj k jej veľkému vývozu do zahraničia za oveľa výhodnejšie ceny, za aké ju vieme ponúknuť my ako regulovaný subjekt,“ dodala riaditeľka Spravbytkomfortu.

Výhodnejšie vykurovanie

Napriek tomu podľa nej je vďaka zavedenej technológii drevnej štiepky vykurovanie v Prešove výhodnejšie, akoby to bolo v prípade, ak by spoločnosť neinvestovala do vykurovania biomasou.

„Profit z toho, že v decembri roku 2008 bol uvedený do prevádzky prvý biomasový kotol v centrálnej kotolni na Jazdeckej ulici a v roku 2011 druhý kotol na kotolni Exnárova, bol výrazný a nepochybný do roku 2022. Pomer ceny drevnej štiepky a plynu bol vždy v prospech dendromasy. Takže cena tepla bola vždy nižšia, ako by bol prepočet ceny tepla len z plynu,“ zdôraznila Banduričová.

Doplnila, že celý rok prebieha príprava teplej vody z biomasy a prínos využívania drevnej štiepky je aj v znižovaní emisií. „Aj pri súčasnej zvyšujúcej sa cene drevnej štiepky je to ešte vždy nižšia cena, akoby bola cena tepla prepočítaná len z plynu,“ dodala.

Nevylučujú ďalšie zdražovanie

Spravbytkomfort zatiaľ nevylúčil ďalší pohyb cien v tomto roku a ani prípadné zdražovanie.

„Situácia na trhu s akýmikoľvek energiami je v súčasnom období nestabilná. Žiaden odhad vývoja ceny nemôže byť garantovaný, preto na túto otázku nie je možné jednoznačne odpovedať,“ uviedla Banduričová.

Spoločnosť Spravbytkomfort je hlavným výrobcom a dodávateľom tepla v Prešove, kde prevádzkuje tri centrálne kotolne a 43 blokových kotolní. Na vykurovanie používa biomasu a plyn. Teplo dodáva do 23-tisíc bytových jednotiek a 90 verejných budov.