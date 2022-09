Drogy a alkohol medzi muzikantmi sme vždy ustáli, vraví dlhoročný dirigent

Jaroslav Doležal pracuje aj v osemdesiatke.

PREŠOV. Pôsobil v prešovskom divadelnom orchestri i košickej filharmónii, ale väčšina Prešovčanov ho registruje ako dirigenta dychového orchestra a dlhoročného riaditeľa Základnej umeleckej školy (ZUŠ) Jána Pöschla v Prešove.

Ako väčšina prešovských dirigentov, aj on pochádza z Čiech. Konkrétne z dedinky v Českom raji, no miluje aj ten Slovenský, ktorý ako turista pochodil krížom krážom.Vyrastal v Jablonci, no osud ho zavial do Košíc, odkiaľ prišiel do Prešova, kde zakotvil a žije už vyše šesťdesiat rokov.

JAROSLAV DOLEŽAL oslávil okrúhle jubileum - osemdesiatku, ale stále učí dirigovanie. Je vo forme, vek na ňom nebadať. Aj preto, že neholduje alkoholu, ale počas sezóny minimálne raz do týždňa vysadne na bicykel a dva razy týždenne si zájde zaplávať.

Vo voľne plynúcom rozhovore poodkryl - stále s jemne českým prízvukom - mnohé veci zo zákulisia zahraničných výjazdov, vzťahov medzi šéfmi jednotlivých telies, ale aj to, ako fungovala armádna hudba, školstvo a prečo sa rozhodol ostať na východnom Slovensku.

Pochádzate niekde od Jablonca, však?

- Z Jenišoviec, to je obec medzi Turnovom a Jabloncom. Mal som päť rokov, keď sme sa s rodičmi presťahovali do Jablonca. Bol rok 1947 a severočeské mestá boli po odsune Nemcov poloprázdne. Rodičia tam našli robotu, byt. Pritom, paradoxne, matka bola sudetská Nemka. Takže tam som vyrastal. Začal som sa učiť hrať na husliach a na trúbke. Po skončení základnej školy som stál pred voľbou. Urobil som skúšky na strojnícku priemyslovku v Jablonci, ale môj učiteľ bol bývalý vojenský hudobník a trubkár v libereckej opere a prehováral ma, aby som išiel na vojenskú hudobnú školu. Trochu som lavíroval, mal som už za sebou zopár vystúpení s jabloneckou kapelou. Jedno z nich bolo v Liberci, kde vystupoval aj orchester tej vojenskej hudobnej školy. Keď som videl tých o rok-dva starších chlapcov, tak sa to obrátilo.

Ako ste sa ocitli v Prešove?

- Absolvoval som vojenskú hudobnú školu. Bola najprv v Liberci, potom ju premiestnili do Roudnice a odtiaľ posielali absolventov do posádkových hudieb. S piatimi kolegami som dostal miesto v Košiciach. Bol som tam dva roky a potom nás, v rámci dislokácie armády, stiahli do Prešova.

Zamestnaný ste boli v armáde?

- Áno, bol som vojenský hudobník z povolania.

V ktorom roku to bolo? Ako dlho tu žijete?

