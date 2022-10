Starosta malej obce: Keď nasneží, sadnem do traktora a odhrniem cesty, nemám ľudí

MICHAL SEKERÁK (Smer-SD) je starostom v obci Bajerovce v Sabinovskom okrese od roku 2010. Aktívne sa venuje problematike malých obcí, stál pri zrode starostovskej Iniciatívy malých obcí.

Kým Združenie miest a obcí Slovenska a odborníci na samosprávu razia cestu tzv. zdieľaných služieb a spájaní sa malých obcí do mikroregiónov, Sekerák je presvedčený o tom, že malé obce treba najprv dofinancovať a až potom hovoriť o ďalších krokoch.

"Môže sa stať, že my, starostovia, prinesieme kľúče od obecných úradov na okresné úrady, aby prostredníctvom nich všetko spravovalo ministerstvo," varuje starosta malej dediny. V rozhovore tiež opisuje, ako sa 35 obcí spojilo, ale lacnejšiu elektrinu si aj tak nevysúťažili.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V čom vidíte najväčší problém malých obcí?

- Malé obce sú podfinancované. Datuje sa to od roku 2004 po fiškálnej decentralizácii, kedy sa obce a mestá začali financovať podľa počtu obyvateľov. Pri dohodovacom konaní sa prijalo kompromisné riešenie - dajme malým obciam menej peňazí, nech sa zlučujú alebo zanikajú.

Financovanie na obyvateľa nie je rovnaké, kým napríklad v Bratislave vychádza na obyvateľa ročne vyše 600 eur, v našej obci s počtom obyvateľov 284 máme 290 eur. Platíme pritom rovnaké dane, rovnaké odvody, pred zákonom sme si všetci rovní. Napríklad v Nórsku platí, že čím je vzdialenosť od centra väčšia, tým sú dane nižšie.

U nás sa to vypočítalo podľa vzorca, kde niektoré veličiny v ňom sú podľa nás zlé. Napríklad veličina ekonomicky aktívny vek občana sa berie od 18 do 62 rokov. Neberie sa však do úvahy jeho skutočná ekonomická aktivita, či je zamestnaný a odvádza platby do systémov. Tak vznikajú paradoxy. Napríklad v mnohých obciach s marginalizovanými skupinami je 99-percentná nezamestnanosť, kým napríklad u nás je zamestnanosť takmer stopercentná, a oni dostanú viac a my menej na občana na rok. Je to nespravodlivé. Vzorec treba „preorať“.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Obec má 39 obyvateľov, starosta kosí aj odhŕňa sneh. Stačilo, končím, vraví Čítajte

Je podľa vás politická vôľa riešiť problémy malých obcí?

- Starostujem od roku 2010. Keď som pochopil filozofiu, rozhodli sme sa, že s tým ideme niečo robiť a začali sme sa hlasno ozývať. Založili sme Iniciatívu malých obcí, išli sme postupnými krokmi. Vtedajšie vedenie Združenia miest a obcí Slovenska nechcelo riešiť naše požiadavky podľa našich návrhov. Obrátili sme sa na vládu, na výjazdovom rokovaní sme oslovili vtedajšieho ministra financií Petra Kažimíra (Smer-SD).

Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť