Kandidát na primátora Prešova Hagyari: Foto s Kollárom a mafiánmi? Náhoda (rozhovor)

Na čele mesta Prešov stál dve volebné obdobia, v rokoch 2006 až 2014. Pri prvých dvoch kandidatúrach vyhral , potom ho dvakrát zdolala Andrea Turčanová (KDH), ktorá sa tretí raz o zvolenie neuchádza.

Advokát a podnikateľ PAVEL HAGYARI (65) kandiduje znovu aj v týchto voľbách. Tvrdí, že nechcel, ale presvedčili ho priatelia, známi a prieskumy verejnej mienky.

Od roku 2013 je poslancom Prešovského samosprávneho kraja. O post primátora sa uchádza pod hlavičkou koalície Starostovia a nezávislí kandidáti a Sme rodina.

Kandidujete piaty raz, dvakrát ste boli zvolený, dvakrát ste prehrali, skončili ste na druhom mieste. Prečo kandidujete?

Predvolebné rozhovory Denník Korzár vám postupne prinesie sériu rozhovorov s najvážnejšími kandidátmi na županov Košického a Prešovského kraja a primátorov Košíc a Prešova vo voľbách 29. októbra.

- Za posledných osem rokov Prešov mimoriadne upadá. Vo všetkých oblastiach. V čistote, poriadku, sú tu škandály, nevyužívanie európskych fondov, mesto je zadlžené.

Ako rodenému Prešovčanovi, ktorý tu má korene cez otca, starého otca či prastarého otca, mi to nie je ľahostajné. Som človek politický, ktorý sa zaujíma o veci verejné, preto ma to mrzí. Jeden z dôvodov je vytvoriť znova z Prešova mesto pre dobrý život, kde sa používajú európske technológie, aplikácie, aby bol Prešov dynamický a žil kultúrne a športovo.

Naozaj ste váhali, či kandidovať?

- Váhal som dosť dlho. Osobne si myslím, že pred ôsmimi rokmi by som si bol zaslúžil obhajobu, pretože Prešov vtedy fungoval úplne inak a lepšie. Politika nemá vždy logiku, ľudia sa rozhodujú často emotívne. Mnoho priateľov a známych ma presviedčalo, aby som kandidoval, a aj prieskumy verejnej mienky ukazovali, že tu šanca na môj návrat do funkcie primátora je.

Ideme do ťažkého obdobia. Covid, vojna, inflácia, energetická kríza. To nie sú dobré vyhliadky pre budúceho primátora. Chce sa vám ísť do toho v tejto situácii?

- Aj to bola jedna z otázok. Či sa mi chce, či to potrebujem, ale v súčasnej dobe Prešov potrebuje skúseného človeka, ktorý pozná mesto ako také, pozná procesy na úrade, ktorý vie komunikovať s mestskými firmami aj s občanmi. A ktorý má ťah aj na vládu, na inštitúcie, kde sa riešia projekty a financovanie, ktoré mesto potrebuje. Dnes nie je čas na experimenty, nie je čas učiť sa byť primátorom.

Ktorého z kandidátov považujete za najväčšieho súpera?

