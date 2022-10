Investor chcel na sídlisku stavať bytovky. Poslanci mu predaj pozemku zamietli

Proti sú aj miestni, spísali petíciu.

PREŠOV. Na najväčšom prešovskom sídlisku mali vyrásť štyri nové bytovky.

O schválení majetkového prevodu pozemkov na Magurskej ulici na Sídlisku Sekčov rozhodovali v stredu prešovskí poslanci.

Proti postaveniu nových bytoviek protestovali obyvatelia dotknutých ulíc, ktorí spísali petíciu so 641 podpismi.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Primátorka: Je to výlučná kompetencia poslancov

Predaj pozemkov je dvojkolový proces, prvotný zámer už predtým zastupiteľstvom prešiel.

Primátorka Andrea Turčanová (KDH) upozornila, že to v zmysle zásad nakladania s majetkom mesta nie je vecou úradu, ale zastupiteľstva: „Ani na meste nie sú ľudia za to, aby sa tam Sekčov prehusťoval, sama som proti tomu. Ale je to iba a len vaša kompetencia.“

Upozornila, že tento zámer v prvom kole prešiel, a to aj vďaka jednému hlasu poslanca z tejto mestskej časti.

Rozprava o tomto bode bola búrlivá.

Hlavná časť sa týkala toho, že na Sekčove má vyrásť podľa projektovej dokumentácie 23 apartmánov a 60 bytov.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Investor chce vtesnať štyri bytovky na sídlisko Sekčov. Miestni sa búria Čítajte

Andraščíková: Je to znásilňovanie procesov

Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť