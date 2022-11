V Prešove sme zaspali dobu, vraví kandidát na šéfa galérie. Župa konkurz nevypísala

Na kraj sa valí kritika kultúrnej obce.

PREŠOV. Krajská galéria v Prešove nemá riaditeľa od odvolania Rudolfa Dupkalu.

Ten skončil ešte v apríli. Bol odvolaný po zverejnení videa z benefičného bowlingového turnaja na pomoc ľuďom z Ukrajiny.

Dupkala sa vtedy priznal, že sa vtedy opil až tak, že spadol na bowlingovej dráhe a chvíľu ostal ležať na zemi.

Vedenie galérie prevzal poverený riaditeľ Ľuboš Olejník.

Ten zároveň šéfuje Krajskému múzeu v Prešove.

Obe kultúrne inštitúcie patria pod Prešovský samosprávny kraj.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Výberové konanie na post riaditeľa Krajskej galérie v Prešove župa doteraz nevypísala.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Poslanec Dupkala sa opil a odvolali ho z postu šéfa galérie v Prešove Čítajte

Kudla: Mladí cestujú z Prešova do Košíc

Martin Kudla je prešovský výtvarník, kurátor a kultúrny aktivista.

Študoval na košickej „ŠUP-ke“, fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach a doktorát absolvoval na Akadémii umení v Banskej Bystrici.

Vystavoval v krajinách V4, Rumunsku, Francúzsku či USA, venoval sa aj kurátorskej a výstavnej činnosti.

Desať rokov pôsobí v občianskom združení U-box, prednáša na univerzite.

„Mám svoj život, preto keď ma oslovili výtvarníci z mladšej generácie, aby som sa uchádzal o riaditeľský post v Krajskej galérii v Prešove, najprv som to odmietol. Chcel som si robiť svoje umenie,“ hovorí Kudla.

Napokon sa rozhodol zapojiť do výberového konania na post riaditeľa. Stále nie je vypísané.

„Keď som videl, aký to má dopad, že mladí ľudia musia cestovať na výstavy do Košíc, nevyužíva sa potenciál galérie naplno, rozhodol som sa, že do toho pôjdem,“ vraví Kudla.

Projekt má, len ho niet komu ukázať

Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť