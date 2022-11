Dočasne vedie galériu: Mal som upokojiť situáciu, vzťahy boli napäté

Zmeniť názov galérie bola chyba.

Prešovský samosprávny kraj nevypísal výberové konanie na riaditeľa Krajskej (donedávna Šarišskej) galérie v Prešove. Na čele tejto inštitúcie ostáva aj naďalej poverený ĽUBOŠ OLEJNÍK, ktorý je zároveň šéfom Krajského múzea v Prešove, ďalšej inštitúcie župy. Chce zriaďovateľ obe inštitúcie spojiť? Bude sa poverený riaditeľ uchádzať o riadny post riaditeľa? Ako bude vyzerať múzeum? Ako funguje a bude fungovať galéria? Aj na tieto témy sa Korzár rozprával s Olejníkom.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Po odvolaní Rudolfa Dupkalu ste boli poverený aj vedením Krajskej galérie v Prešove. V akom stave je dnes?

- Prvá snaha z mojej strany bola stabilizovať galériu po personálnej stránke, pretože dlhodobo fungovala bez kurátora. Toto sa podarilo prijatím šikovnej kurátorky, ktorá pracuje so srdcom a skutočne má záujem o rozvoj tejto inštitúcie. Snažili sme sa stabilizovať galériu po stránke rozbehnutých procesov a dotiahnuť určité veci týkajúce sa rekonštrukcie.

Tým, že som len poverený, som sa snažil nevstupovať zásadným spôsobom do smerovania galérie a do dlhodobej koncepcie a to z dôvodu, aby novoprijatý riaditeľ mal voľné pole pôsobnosti. Moje pôsobenie beriem hlavne ako snahu upokojiť situáciu, lebo medziľudské vzťahy boli napäté a panovala tu neistota. Podarilo sa nám dohodnúť výstavu autora, ktorý má svetové renomé. Je to jeden z najvýznamnejších slovenských maliarov Vladimír Ossif, Prešovčan, ktorý emigroval do Paríža.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Nový riaditeľ Krajského múzea v Prešove: Koronakríza je pre nás príležitosť Čítajte

Hovoríte, že ste nerobili zmeny s výnimkou obsadenia kurátorského miesta, výberové konanie na neho bolo vypísané ešte pred vaším nástupom.

- Prijal som staronovú kurátorku, ktorej prácu som mal možnosť sledovať ešte za jej minulého a nie tak dávneho pôsobenia v tejto galérii. Kurátorov umenia je dnes ako šafranu. Je problém nájsť človeka, ktorý by dokázal spĺňať odborné kritériá a zároveň mal aj pracovnú výkonnosť, zameranie na cieľ, schopnosť samostatne pracovať a v prípade mimoriadnej potreby slúžiť galérii aj nad rámec pracovného času. Naša aktuálna kurátorka z môjho pohľadu spĺňa všetky tieto náležitosti. Za tú krátku dobu, čo máme možnosť spolupracovať, sa osvedčila a je prínosom pre galériu.

Malo byť vypísané výberové konanie na riaditeľa. Ešte nebolo. Boli tým dôvodom voľby, ako to interpretuje župa, aby sa nevyhrocovala situácia?

Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť