Župan Majerský o novom dome s výhľadom na Tatry: Nepotrebujem kradnúť (rozhovor)

PREŠOV. Veľký náskok mal v septembrovom prieskume AKO pre TV Joj prešovský župan a predseda KDHMilan Majerský (51, KDH, Sme rodina, SaS, Za ľudí) pred Michalom Kaliňákom (Hlas, Smer, SNS, Aliancia), konkrétne 47 vs. 24 percent.

Aj Majerský bol však pred piatimi rokmi ešte ako primátor Levoče v prieskumoch druhý, ale prekvapujúco porazil dlhoročného šéfa kraja Petra Chudíka (Smer).

Úradujúci župan síce vraví, že aj v októbrovom prieskume, ktorý si dala urobiť strana, výrazne vedie, ale vyhraté ešte nemá a zodpovedne finišuje s kampaňou.

Sobotňajší volebný súboj s expertom na samosprávu Kaliňákom môže byť ešte o to zaujímavejší, že v aktuálnom straníckom prieskume v Prešovskom kraji, koho by ľudia volili v parlamentných voľbách, je KDH, naopak, druhé práve za Hlasom.

Ďalší adepti na župana majú už priepastnú stratu, na čom zrejme nič zásadné nezmení ani pondelkové odstúpenie dvoch kandidátov, Jozefa Mihalčina (v prieskume AKO mal 3 percentá, Srdce) a Ľubomíra Goliaša (2,4 percenta, Hnutie Občan Národ Spravodlivosť) v prospech Jána Bynca (3,6 percenta, nezávislý).

K čomu sa Majerský v rozhovore vyjadruje: Špinavá kampaň a facebookové útoky na rodinu

Financovanie stavby nového domu pod Tatrami

Kto zarába na eurofondových projektoch kraja

Členovia KDH na úrade a výberové konania

Investori a práca v Záborskom a v Sabinove

300 miliónov na pomoc rómskej komunite

R4, štadión, Warholovo múzeum, Eurovelo

Pojazdné ambulancie a program pre lekárov

Čo vidí a robí inak ako košický župan Trnka

LGBTI, dúhová vlajka, partnerské spolužitie

Matovič, Heger, Kollár, voľby primátora Prešova

Ako hodnotíte svojho hlavného vyzývateľa?

- Naučil som sa nepozerať na to, ako pracujú ostatní kandidáti, ale sústrediť sa na svoju prácu a na to, aby sme voličom predostreli náš volebný program, ktorý je aj odpočtom, čo sme už vykonali. Priority volebného programu spred piatich rokov platia aj teraz - sú to cesty, práca a rodina.

Pán Kaliňák je známy, médiá mu stále dávajú priestor a označujú ho ako experta na samosprávu. Ale to, že pracoval v Združení miest a obcí Slovenska, ho ešte nemusí favorizovať. Aj ja v regiónoch spolupracujem so starostami, občianskymi združeniami, športovcami, kultúrnikmi či cirkvami.

Ako vnímate doterajšiu kampaň?

Predvolebné rozhovory Denník Korzár vám ponúka sériu rozhovorov s najvážnejšími kandidátmi na županov Košického a Prešovského kraja a primátorov Košíc a Prešova vo voľbách 29. októbra.

- Ako zákernú a špinavú proti mojej osobe a rodine. Dezinformácie a hoaxy sa šíria sociálnymi sieťami a idú na najprízemnejšie emócie, až pod ľudskú dôstojnosť. Neviem, kto z protikandidátov je za týmito výmyslami a klamstvami, ale vidím, že proti sebe mám aj ľudí, ktorí sa ničoho neštítia.

Nechcem ich dávať do jedného vreca, ale to, čo sa deje v posledných dňoch, je už nad rámec všetkej slušnosti. Veci, ktoré sú zverejňované a komentované niektorými z protikandidátov, sú poskladané zo lží a poloprávd. Keď máte vedro špiny a dáte doň kvapku pravdy, z tej špiny sa pravda nestane nikdy.

Ján Bync na facebooku spochybnil financovanie vášho nového bývania, ktoré si staviate v podtatranskej obci Mlynica, a zverejnil aj mail, ktorý údajne mala vaša manželka, europoslankyňa Miriam Lexmann poslať primátorom a starostom.

- Keď zo mňa niekto ide robiť zlodeja, to je už úbohé. A rovnako úbohé je, keď si niekto vytvorí falošnú e-mailovú adresu pod menom mojej manželky a starostom a primátorom v kraji rozpošle lživý diskreditačný e-mail, ktorým poškodzuje jej i moje dobré meno. Už to riešim s právnikmi.

V roku 2019 ste v Mlynici kúpili vyše hektárový pozemok s výhľadom na tatranské štíty. Dnes na ňom máte rozostavaný rodinný dom s výmerou 336 metrov štvorcových, rozostavaný záhradný dom na ploche 82 štvorákov a rozsiahle sadové úpravy s veľkým jazierkom. Podľa dlhoročného stavebného podnikateľa Bynca ide o niekoľkomiliónovú rezidenciu, pričom vraj len pozemok musel stáť viac ako milión eur. Môžete teda vyčísliť, koľko ste už spolu investovali najprv do kúpy pozemku a potom aj všetkých stavieb i prác?

