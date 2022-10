Rodičovské len 600 eur, 20 plienok denne. Aký je život so štvorčatami

Mamička si privyrába na sociálnej sieti.

TORYSA. Štvorčatá Damián, Hugo, Noemi a Eliška, ktoré sa narodili v košickej nemocnici, oslavujú rok.

Prvé narodeniny strávili v Tatrách prechádzkou popri Štrbskom plese.

Rodinka žije v obci Torysa v Sabinovskom okrese.

Ich mama Veronika Križalkovičová hovorí, že nebolo až také ťažké všetky štyri deti vychystať a pripraviť. Už si na to zvykli.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Aj tento príbeh Veronika zdieľala na svojom Instagrame, kde ju sleduje množstvo ľudí.

Väčšina z nich sa zhodne v jednom - mať štyri deti vyzerá ako jedna veľká radosť a pohoda.

Faktom je, že aktivita a príspevky zo života štvorčiat na sociálnej sieti Veronike a jej manželovi veľmi pomáhajú aj pri samotnej výchove.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Šesť detí učí z domu stále, nielen počas pandémie. Novela zákona im uľahčí život Čítajte

Rodičovský príspevok 600 eur

Aj keď je Veronika na rodičovskej dovolenke, na Instagrame si vie niečo privyrobiť. Finančná podpora od štátu je totiž pri štyroch deťoch podľa nej nepostačujúca.

„Je to dosť slabé. Dostávala som najprv príspevok na materskú dovolenku a potom rodičovský príspevok, no našťastie manžel pracuje, takže sa to dá zvládnuť. Ale keby sme čakali len na príspevky od štátu, tak je to mizerné.“

Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť