Voliči boli za plentou príliš dlho, robili sa rady, museli pridávať zásteny

Riešili to v Prešove, Poprade i Košiciach.

PREŠOV, POPRAD, KOŠICE. Spojené komunálne a župné voľby prebiehajú v mestách na východe pokojne.

V niektorých okrskoch v Prešove, Košiciach i v Poprade musela mestská volebná komisia dopĺňať miesta na hlasovanie, keďže dlhšie vypĺňanie hlasovacích lístkov spôsobilo vytváranie radov, v ktorých museli voliči čakať.

Veľký záujem v Nižnej Šebastovej

S výnimkou volebného okrsku na Základnej škole Kúpeľná, kde je zapísaných viac ako 3400 voličov, keďže pod neho spadajú aj všetci voliči, ktorí majú trvalý pobyt uvedený bez ulice a orientačného čísla v meste Prešov, je najväčšia volebná miestnosť pre spojené voľby v Prešove umiestnená v zdravotníckom stredisku v Nižnej Šebastovej.

Zapísaných je tu 1 239 voličov z tejto mestskej časti. K dispozícii je pre nich ale iba jedna menšia miestnosť, a tak si voliči museli na volebný akt počkať v rade.

„Máme k dispozícii len tri zásteny, čo trochu spomaľuje proces hlasovania. Ľudia chodia po celý čas, od kedy sme ráno začali a tak zhruba od 8. hodiny tu máme rady. Inak je to ale všetko poriadku,“ povedal pred 12-tou hodinou predseda volebného okrsku 30 na Haburskej ulici Martin Belej.

Voliči boli aj napriek nutnému čakaniu trpezliví.

„Ešte nikdy sme tak dlho na voľbách nečakali. Možno je tu toľko ľudí aj vďaka tomu, že sú voľby spojené. Prišli by sme ale, aj keby boli osobitne ,“ uviedli manželia Marcinoví.

„Čakali sme zhruba pol hodiny, možno aj viac. Je to dlhá doba. Pripravené je to dobre, ale bolo potrebné si pripraviť lístočky s tým, koho voliť a nie si vyberať za plentou,“ myslí si ďalšia z voličiek.

Budú mať veselo

Podobnú situáciu zažívali dopoludnia aj v druhom volebnom okrsku vytvorenom v mestskej časti Nižná Šebastová, ktorý sa nachádza v reštaurácii Išľa.

Zapísaných je tu 1 228 voličov a počtom voličov patrí okrsok takisto medzi tri najpočetnejšie v meste.

Vďaka umiestneniu volebnej miestnosti v reštauračnom zariadení sa im ale problém so zdržaním podarilo vyriešiť.

„Tým, že sú spojené voľby, niektorí si kandidátov vyberajú aj desať minút. Preto sa nám tvorili rady a museli sme vytvoriť viac miest na volenie. Tým, že sme v reštauračnom zariadení, našli sme tu plenty a operatívne sme riešili situáciu na urýchlenie volieb. Z troch miest sme vytvorili celkovo sedem a situácia sa zlepšila,“ ozrejmila predsedníčka volebného okrsku 29 Júlia Smetanová.

Zároveň prezradila, že popoludní budú mať v reštaurácii aj svadobnú hostinu.

„Budeme mať teda hneď vedľa veselo, ale priebeh volieb to, dúfam, neovplyvní,“ dodala Smetanová.

Podnety operatívne riešili

Ako uviedol zapisovateľ mestskej volebnej komisie Jozef Smetana, v každej z volebných miestností boli vytvorené tri miesta na hlasovanie.

V priebehu dopoludnia zaznamenali sedem podnetov na rozšírenie počtu vytvorených miest, ktoré operatívne vyriešili.

„Tam, kde sme mali avízo, že je väčší počet voličov skrz toho, že dlhšie trvá úprava hlasovacieho lístka na krajských poslancov a umožňovala to kapacita miestnosti, tam sme počet posilnili a dali sme štvrtú zástenu,“ uviedol Smetana.

Mesto Prešov má v reštauračných zariadeniach vytvorené tri zo 66 okrskov. Ďalšie sa nachádzajú v pohostinstve Pod Dubom pre voličov z mestskej časti Šidlovec a v podniku U Komiňara v časti Šalgovík.

„Sú to také okrajové časti mesta a nemáme tam iný vhodný objekt pre voľby, preto využívame aj takéto pohostinské zariadenia, aby to voliči nemali ďaleko a mali to v dochádzkovej vzdialenosti,“ vysvetlil Smetana.

Kedysi stačili dve

V Poprade dopoludnia pridávali vo volebných miestnostiach pre veľký záujem o voľby ďalšie zásteny.

Podľa predsedu okresnej volebnej komisie Ladislava Maličkého boli pre každú volebnú miestnosť určené dve, čo v minulosti stačilo, pripravili však aj ďalšie do rezervy.

Pred 13:00 sa čakalo pred niektorými volebnými miestnosťami v radoch.

„Voľby idú zatiaľ bez problémov, no taktiež sme približne o 11:00 pridali tretiu plentu,“ povedala predsedníčka volebnej komisie okrsku č. 38 v priestoroch Spojenej školy Letná Katarína Šablová.

Potvrdila, že v rámci tohto okrsku zatiaľ evidujú vysoký záujem o voľby zo strany voličov.

Na košickom "Západe" pridávali zásteny

Sobotňajšie spojené voľby prebiehajú v Košiciach zatiaľ bez problémov.

Povedal tom zapisovateľ mestskej volebnej komisie Stanislav Takáč s tým, že v niektorých volebných miestnostiach v najväčšej mestskej časti (MČ) Západ pridávali volebné zásteny.

"Sem-tam sa môže stať, že sa tvoria rady, keď sa voliči zdržia pri vypĺňaní lístkov, ale komisie to vedia aj v súčinnosti s danou mestskou časťou operatívne vyriešiť vytvorením ďalšej volebnej zásteny, čo sa aj udialo," uviedol.

Podľa člena miestnej volebnej komisie MČ Západ Michala Dema sa rady tvoria len príležitostne.

