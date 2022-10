Víťazstvo mu uniklo. Kaliňák: Čas ukáže, že župa bude musieť plniť môj program

Spojenie volieb považuje za chybu.

100 % Sčítaných hlasov Voľby do VÚC 2022: Výsledky Prešovský kraj Posledná aktualizácia o 04:45 Aktualizuj 42,0 % 111 343 Milan Majerský KDH, SME RODINA ... 31,4 % 83 205 Michal Kaliňák HLAS, SMER ... 10,9 % 28 834 Milan Mazurek Republika 4,5 % 11 921 Ján Bync NEKA 3,3 % 8 634 Michal Biganič NEKA Zdroj dát: Štatistický úrad

PREŠOV. Vyše 83-tisíc získaných hlasov v sobotňajších župných voľbách označil Michal Kaliňák za „solídny výsledok“, ale na víťazstvo to nestačilo.

Predsedom Prešovského samosprávneho kraja sa stal doterajší župan Milan Majerský, ktorý kandidoval za koalíciu KDH, SaS, Sme rodina , Za ľudí.

Politológa Michala Kaliňáka podporovali strany Hlas, Smer, SNS, Aliancia.

Kaliňák sa im prišiel poďakovať za podporu do ich prešovských centrál, priznal porážku a telefonicky zagratuloval víťazovi volieb.

Vyzdvihol vysokú účasť

„Od 9. septembra, kedy som na tlačovej besede predstavil svoj volebný program, som mal každý deň, až do moratória, v priemere sedem podujatí denne. Bolo to namáhavé, ale som vďačný, že som mohol byť všade možne a v každom okrese niekoľkokrát. Z tohto pohľadu to bolo dobré,“ zhodnotil kampaň Kaliňák.

