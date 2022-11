Nielen Orosch. Aj kňaz z Hertníka pobúril svojimi slovami po vražde na Zámockej

Arcibiskup ho usmernil, aby nevstupoval do polemík.

HERTNÍK. Vražda dvoch mladých ľudí Juraja Vankuliča a Matúša Horvátha na Zámockej ulici v Bratislave vyvolala v spoločnosti veľkú odozvu.

Reagovali na ňu nielen LGBTI+ komunita, politici, ale aj cirkevní predstavitelia.

Stala sa aj predmetom kázne rímskokatolíckeho kňaza Jaroslava Kliča z Hertníka pri Bardejove. Upozornila na ňu Televízia Markíza.

Video z omše pobúrilo množstvo ľudí.

Vraždu odsúdil, dá sa však podľa neho zneužiť na propagandu

Kňaz Jaroslav Klič z Hertníka sa LGBTI+ komunite venoval vo svojej kázni na omši 16. októbra.

Začal tým, že v dnešnej dobe je dôležité, aby kňazi a duchovné autority nemlčali a „hlásali Slovo“.

„My nechceme mať problémy, nechceme mať nepriateľa, ale my ho máme. Kresťan, ktorý sa snaží byť tolerantný voči zlu, morálnym zvrátenostiam, nepravde, lži, on nie je kresťan... Usvedčuj, karhaj, povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou,“ vyzval veriacich.

Vražda dvoch mladých ľudí podľa Kliča vyvolala „prudké až nenávistné reakcie voči kresťanom a konzervatívcom“.

Vraždu odsúdil, vyjadril nad ňou poľutovanie a pozostalým obetiam adresoval úprimnú sústrasť.

Zároveň však sa podľa jeho slov táto udalosť dá zneužiť na šírenie „propagandy LGBTI+“.

„Prečo by títo ľudia nemali mať práva? Pretože je to proti Božiemu poriadku, pretože je to narušenie ľudskej spoločnosti. Tak ako Amerika zamoruje terorizmom, spôsobom života, nemorálnosťou, úpadkom, a to prichádza sem,“ pokračoval.

