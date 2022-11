V Prešove otvorili novú lávku pre peších aj cyklistov. Zjednoduší prístup k štadiónu

Práce boli ukončené v zmluvnom termíne.

PREŠOV. Zjednodušiť prístup do centra Prešova pre obyvateľov z okolia Kalvárie a zároveň uľahčiť prístup na zápasy hokejovej extraligy na zimnom štadióne má nová cyklolávka.

V utorok ju zástupcovia mesta spolu so zhotoviteľom otvorili pri Prešovskej univerzite.

Zároveň tu vznikol nový združený cyklochodník, ktorý prepája lávku s neďalekým cyklochodníkom Mlynský náhon.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Novú konštrukciu lávky medzi Prešovskou univerzitou a štadiónom už osadili Čítajte

Turčanová: Verila som, že to stihnú

Pôvodná lávka bola v havarijnom stave a prechod cez ňu už nebol bezpečný.

Od marca 2021 bola preto uzavretá a mesto pristúpilo k jej asanácii.

V letných mesiacoch tohto roka začala dodávateľská firma s výstavbou úplne novej, modernejšej lávky, ktorá slúži pre peších aj pre cyklistov.

"Verila a hlavne dúfala som, že to stihnú, lebo už sme si zvykli na to, že sú rôzne nepredpokladané okolnosti. Aj tu sa čakalo na subdodávku, keďže lávka je zhotovená z oceľovej konštrukcie a osádzala sa naraz. Je jednou z prístupových trás k zimnému štadiónu a zároveň prepája cyklochodník pri Toryse s cyklochodníkom Mlynský náhon v širšom centre mesta," uviedla primátorka Prešova Andrea Turčanová (KDH).

"Stavba bola realizovaná v zmluvnom termíne 135 dní. Vzhľadom na to, že súčasťou toho boli aj povoľovacie konania, tak si myslím, že je to veľmi slušný výkon. Čo sa týka ceny diela, v zásade je dodržaná. Sú drobné odchýlky, ako je to pri týchto projektoch bežné a s tým rokujeme ešte s mestom," povedal generálny riaditeľ Eurovia SK Robert Šinály.

Lavičky, koše a stojany sú ešte vo výrobe

"Stojíme na lávke, ktorá je 38 metrov dlhá, päť a pol metra široká. Je rozdelená na cyklochodník - zelený pás, ktorý má dva a pol metra šírku. Modrý pás, dvojmetrový je pre chodcov. Jednometrový pás je vyhradený pre mobiliár, lavičky, koše a cyklostojany, ktoré ešte pribudnú. Nie sú namontované, sú ešte vo výrobe," doplnil Marek Reisinger z prešovského závodu spoločnosti Eurovia SK.

Nosná konštrukcia novej lávky je tvorená oceľovým hlavným nosníkom, navzájom prepojenými priečnikmi a oceľovým oblúkovým nosníkom s oceľovými závesmi.

Lávku osvetľuje 14 LED svietidiel, ktoré zabezpečujú funkčné a iluminačné osvetlenie architektonicky zaujímavej konštrukcie.

Celková cena diela predstavuje 957.316,30 eura s DPH. Práce zrealizovala spoločnosť Eurovia SK, a.s.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Niektoré lávky a mosty v Prešove opravujú, iné musia čakať Čítajte