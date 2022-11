Do Prešova sa vrátia vianočné trhy aj silvestrovský program

Pandémia ich na dva roky obmedzila.

PREŠOV. Po pandemickom období, spojenom s mnohými obmedzeniami, chystajú v Prešove opäť plnohodnotné oslavy blížiacich sa vianočných sviatkov aj silvestrovské oslavy.

Prípravy na najkrajšie sviatky roka odštartujú v meste v piatok 25. novembra. Vianočnú atmosféru navodí otvorenie vianočných trhov, rozsvietenie vianočnej výzdoby a kultúrny program.

Po troch rokoch sa uskutočnia aj oslavy príchodu Nového roka.

Informovala o tom Patrícia Nagyová z Parku kultúry a oddychu v Prešove.

Opäť po dvoch rokoch

Ako uviedla, po dvojročnej prestávke organizátori potešia návštevníkov predĺženým termínom konania trhov, a to od 25. novembra do 22. decembra a po vianočnej prestávke od 26. decembra až do 6. januára.

„Počas týchto dní je, nielen pre Prešovčanov, pripravený zaujímavý kultúrny program nabitý najmä vystúpeniami lokálnych umelcov a tiež sprievodné atrakcie ako vyrezávaný drevený betlehem, alej vianočných stromčekov ozdobených žiakmi základných škôl, svetelné inštalácie v parku či voňavá gastro zóna obohatená živou folklórnou hudbou,“ konkretizovala Nagyová.

Stromček na Mikuláša

Chýbať nebude ani vianočný stromček na námestí pri konkatedrále.

Ten už tradične 6. decembra rozsvieti Mikuláš so svojimi pomocníkmi, ktorí deťom okrem sladkostí prinesú aj mikulášsky darček v podobe koncertu Paci pac.

Po trojročnej prestávke sa do centra Prešova vracajú aj oslavy Nového roka.

O silvestrovský program sa postarajú domáce kapely Akustika a Chiki liki tu-a a bubnová šou Batida.

Chýbať nebude polnočný ohňostroj a novoročný príhovor.

Po polnoci sa o zábavu postará DJ Dlugosh.

Stánky s tovarom budú na prešovských vianočných trhoch počas pondelka až soboty otvorené od 10:00 do 19:00 a v nedeľu od 12:00 do 19:00.

Stánky s občerstvením v pondelok až sobotu od 11:00 do 22:00 a v nedeľu od 12:00 do 22:00.