Hlina obvinil Majerského, že čierne peniaze KDH prali úradníci prešovskej župy

Pozreli sme sa bližšie na sumy aj mená.

PREŠOV. Pred víkendovým rokovaním vedenia KDH a pondelkovým ustanovujúcim zasadnutím zastupiteľstva Prešovského kraja si opätovne zvolený župan a predseda kresťanských demokratov Milan Majerský sám zavaril.

A ešte viac mu priťažil bývalý šéf KDH a súčasný podpredseda strany Dobrá voľba a umiernení Alojz Hlina.

Majerský totiž najprv nedokázal jasne vysvetliť netransparentné financovanie predvolebnej kampane neúspešného kandidáta KDH na primátora Bratislavy Rudolfa Kusého (kandidoval za koalíciu KDH, Dobrá voľba a umiernení, Sme rodina, Za ľudí, Aliancia), ktorý už čelí, ale v inej veci, aj obvineniu z korupcie.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Vyšetrovateľ NAKA obvinil Rudolfa Kusého z prijímania úplatku Čítajte

Hlina potom v ďalšom rozhovore pre Denník N pridal vyjadrenie, že Majerský by mal na čele hnutia skončiť, čo zdôvodnil i tým, že do KDH sa podľa jeho slov vracajú tzv. „čierne peniaze“, s ktorými má prešovský župan skúsenosti už aj z parlamentných volieb 2020.

V tom čase bol predsedom KDH a lídrom kandidátky Hlina, dvojkou bol práve vtedajší podpredseda hnutia a prešovský župan Majerský a do pochybného financovania mali byť zapojení dvaja Majerského blízki ľudia z úradu kraja.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Hlina o Majerskom: Chápadlá a staré dobré KDH

Hlina v súvislosti s financovaním kampane v Bratislave prehovoril o vyvodení politickej zodpovednosti Majerského, o zavšivavenej strane aj o tom, že KDH nemôže viesť niekto, kto nevie, aké predvolebné darovacie zmluvy podpisuje.

Hlina tým narážal na Majerského povolebné vyjadrenie, že Kusého kampaň financovaná cez transparentný účet KDH v hodnote 105-tisíc eur bola v skutočnosti celá platená z Kusého sponzorských peňazí, ale od koho presne boli, zatiaľ nevie.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Polícia preverí financovanie Kusého volebnej kampane Čítajte

Dodatočne pritom zverejnili len 25-tisícový dar od spoluzakladateľa Esetu, majiteľa hokejového klubu Slovan Bratislava a minoritného akcionára Denníka N Rudolfa Hrubého.

„Ja som sa snažil odstrániť z KDH tie chápadlá, veď aj za mnou chodili všelijakí s všeličím, a preto ma tak i popravili, lebo ja som bol ohrozením v tom systéme. Na čas sa to prerušilo, teraz sa to znovu vracia a vyzerá, že to bude ´staré dobré KDH´. Má predsedu, ktorého máte v šuflíku, so zapálenými lýtkami a chce sa voziť na tom a bývať tam, na čo nezarobil,“ povedal Hlina, ktorého po parlamentných voľbách vo februári 2020, keď sa KDH nedostalo do Národnej rady, nahradil na čele hnutia práve Majerský.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Župan Majerský o novom dome s výhľadom na Tatry: Nepotrebujem kradnúť (rozhovor) Čítajte

Problém s čiernymi peniazmi už raz mal, tvrdí

„Znovu ideme hrať tú hru, že na konci tu nebude silná kresťanská strana, ktorá robí politiku, ale bude tu niekto, komu dovolia sa hrať na úrovni župy alebo mesta, že sa môže tváriť, že sedí na púti v prvej lavici, ale nemôže robiť veľkú politiku, lebo tá už je dávno rozdelená inde. Pán Majerský má problém s čiernymi peniazmi a on aj predtým mal problém. Ono to človeka nakoniec dobehne,“ vyhlásil Hlina.

Pokračoval, že počas veľkej kampane do parlamentných volieb 2020 ľudí v KDH jasne inštruoval, že všetky peniaze musia ísť cez transparentný účet hnutia.

„A dajte pozor, aby tam niekoho nenačapali, že niečo si platí ináč, vložte si tam peniaze, dajte si tam dar, veď to je legálne,“ opísal, čo im povedal.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Majerský sa stal novým šéfom KDH, Hlinu za podpredsedu nechcel Čítajte

Niektorí straníci však podľa Hlinu spanikárili a začali vkladať peniaze na účet KDH cez vianočné sviatky od 19. decembra 2019 do 2. januára 2020.

Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť