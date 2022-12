Za elektrinu majú platiť o pol milióna viac. Oľha kritizuje Turčanovú, ona čakala vďaku

Obstarávali na poslednú chvíľu.

PREŠOV. Mesto Prešov ráta v budúcom roku s navýšením nákladov na elektrickú energiu o 540 000 eur.

Aktuálne ukončilo aukciu na nákup elektrickej energie pre verejné osvetlenie a cestnú svetelnú signalizáciu.

Informovala o tom hovorkyňa mesta Prešov Terézia Rácová.

Do verejnej súťaže sa podľa jej slov prihlásila iba jedna firma, ktorá v rámci elektronickej aukcie ponúkla cenu za poskytovanie elektrickej energie vo výške 575,28 eura vrátane DPH za megawatthodinu (MWh).

„Aj napriek prísľubom o zastropovaní cien energie bude mať výsledok tejto elektronickej aukcie negatívny dosah na rozpočet mesta Prešov, ktoré má ročnú spotrebu elektrickej energie pre verejné osvetlenie a cestnú svetelnú signalizáciu vo výške 3341 MWh," povedala Rácová.

Kritika bývalého vedenia mesta

Minuloročné náklady mesta na energiu pre verejné osvetlenie a cestnú svetelnú signalizáciu predstavovali 1 282 500 eur.

„Za obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 by sa mali náklady oproti roku 2022 navýšiť o 540 000 eur vrátane DPH, a to aj napriek kompenzáciám časti výdavkov na elektrickú energiu zo strany štátu," skonštatovala hovorkyňa.

„V prípade, ak by sa primátori a starostovia, ktorí sa zúčastnili spoločnej elektronickej aukcie, rozhodli neakceptovať výsledok z dôvodu vysokej ceny, museli by porušiť zákon o verejnom obstarávaní. Aktuálna situácia je spôsobená nedostatočným plánovaním verejného obstarávania bývalého vedenia mesta Prešov, ktoré túto aukciu pripravovalo, pretože sa uskutočnila v poslednom možnom termíne," doplnil primátor František Oľha (Šanca).

Turčanová: Očakávala by som skôr poďakovanie

Ako v reakcii na tvrdenie súčasného primátora uviedla exprimátorka Andrea Turčanová (KDH), mesto postupovalo pri verejnom obstarávaní štandardne, teda pripravilo zadanie na zákazku, spustilo proces verejného obstarávania spolu s mestom Veľký Šariš a ďalšími obcami.

"Súťaž bola úspešná, po aukcii má mesto vysúťaženého dodávateľa i známu cenu za energie. Po 1. januári 2023 preto mesto neostane bez energií a má aj stanovenú cenu, ktorej nárast bude šesť mesiacov kompenzovaný vládou SR, teda mesto za pol roka na energiách viac nezaplatí, a koľko to bude do konca roka, je vzhľadom na prebiehajúce rokovania a stály vývoj cien na trhu ešte predčasné diskutovať. Mnohé iné samosprávy na Slovensku také šťastie nemajú," skonštatovala Turčanová.



Dodala, že predpokladaná hodnota zákazky oproti minulému roku bola rozšírená aj o elektrickú energiu pre cestnú svetelnú signalizáciu, ktorú do konca tohto roka zabezpečovala zmluvná spoločnosť, ktorá však zmluvu vypovedala.

Preto podľa exprimátorky bolo potrebné započítať a prepísať všetky odberné miesta.

"Podľa mojich informácií sa cena energií na trhu v mesiacoch október a november pohybovala okolo 700 eur/kwh, čo je viac ako vysúťažená cena teraz, takže by som očakávala skôr poďakovanie ako kritiku, pretože opakujem, mesto má od 1. januára dodávateľa vysúťaženého, dokonca za nižšiu cenu, ako bola pred mesiacom a rozdiel v cene bude kompenzovať štát," doplnila Turčanová.