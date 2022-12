Vo Veľkom Šariši zvyšujú všetky miestne dane a poplatky o 30 percent

Poslanci schválili rozpočet.

VEĽKÝ ŠARIŠ. Mesto Veľký Šariš bude v budúcom roku hospodáriť s rozpočtom vo výške 6,7 milióna eur. Rozpočet v tejto výške schválili na svojom tohtotýždňovom rokovaní mestskí poslanci.

Za najväčšie výzvy prijatého rozpočtu označil primátor mesta Viliam Kall (nezávislý) najmä vysporiadanie sa s nárastom mzdy zamestnancov vo verejnej správe a nárastom cien energií.

Zvyšovanie nákladov prinútilo samosprávu aj k schváleniu navýšenia všetkých miestnych daní a poplatkov o 30 percent.

Nižší ako vlani

Tohtoročný rozpočet mesta odsúhlasili poslanci na nižšej úrovni ako ten minuloročný, ktorý bol schválený vo výške 6,9 milióna eur. Očakávaná skutočnosť napokon hovorí o náraste tohtoročného rozpočtu až na úroveň viac ako 9,1 milióna eur. Kall to zdôvodnil čerpaním financií pri zapojení sa do rôznych projektov.

„Tohtoročný rozpočet je nižší, ale nie v rovine podielových daní, ale v závislosti od externých zdrojov, ktoré vstupujú do rozpočtu. Dokončovať sa budú mnohé projekty, ktorých gro financií sme vyčerpali už v tomto roku,“ uviedol Kall.

Výška základného príjmu samosprávy, ktorým sú podielové dane, je odhadovaná na úrovni zhruba 3,3 milióna eur. Ich výpadok je čiastočne podľa primátora v meste kompenzovaný neustálym zvyšovaním počtu obyvateľov, hoci aj to zvyšuje náklady samosprávy.

Refundácia nákladov za energie

Ako uviedol primátor, veľkou výzvou v rozpočte bude vysporiadanie sa s očakávaným nárastom mzdy zamestnancov vo verejnej správe, týkajúce sa napríklad zamestnancov školských zariadení, technických služieb až po kmeňových zamestnancov mestského úradu.

„Napríklad u školských zamestnancov to činí až 22 percent počas celého roka. Navýšenie na školy tak predstavuje okolo 150-tisíc eur,“ konkretizoval Kall.

Ďalším bodom podľa neho bude očakávaný nárast energií. Ten odhaduje na zhruba 100-tisíc eur.

„Tu vnímam veľmi pozitívne, že vláda zareagovala a dala nám nádej, že bude zvýšené náklady refundovať. To umožní, že si budeme vedieť naplánovať navýšenie energií. Ak by sme išli bez riešenia cenového stropu, len elektrická energia na verejnom osvetlení by nás stála okolo 25- až 30-tisíc eur viac. Materská škola rádovo okolo 50-tisíc eur. Vďaka regulovaniu zo strany štátu vieme pomyselne ušetriť financie na riešenie iných vecí,“ zdôraznil primátor.

Paušálne zvýšenie

Reakciou na výpadky podielových daní a všeobecné zvyšovanie nákladov bol aj návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a poplatkoch.

Poslanci schválili paušálne zvýšenie všetkých miestnych daní a poplatkov o 30 percent. Podľa Kalla to mestu prinesie zhruba 90- až 100-tisíc eur.

„Aj keď je to náročná téma, musíme sa pozrieť aj na to, že je to ďalší zdroj nášho financovania. Naše mesto má zabezpečenú mestskú hromadnú dopravu, kde je takisto indikované navýšenie z 240-tisíc na 300-tisíc eur. Čiže ak chceme udržať štandard a funkčnosť mestskej polície až po školstvo, musíme, žiaľ, otvoriť aj takúto nepopulárnu, no potrebnú tému. Nevedeli by sme inak zareagovať na výpadky,“ vysvetlil primátor.

Zvýšenie daní a poplatkov by podľa neho malo mestu pomôcť pokryť všetky navýšenia.