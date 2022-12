Chceli žiť lepšie, tak si postavili dom. V obývačke vzdelávajú Rómov i manželské páry

Za svoju činnosť získali ocenenie.

LENARTOV. Manželia Tomáš a Brigita Bilí z Lenartova kedysi bývali v drevenici. „Nežili sme tam v slušných podmienkach, nemali sme tečúcu vodu, sprchu ani záchod,“ opisuje Tomáš Bilý.

V dvojizbovom dome bola jedna spálňa, niektorí museli spať aj v kuchyni.

„Cez zimu sme tam prali veci, všetko sme robili v dome, bolo to ťažšie.“ Tomáš tam žil so svojou manželkou a svokrovcami, no rýchlo si uvedomili, že chcú žiť inak a najmä lepšie.

V súčasnosti majú v miestnej osade vlastný dom.

Tomáš začal pracovať v Česku a zamestnali sa aj jeho svokrovci, preto si na dom dokázali našetriť.

„Išiel som do toho s tým, že chcem niečo postaviť, chceme žiť lepšie. Pre nás bolo prejsť z takej chatrče do vynoveného domu niečo nové, v podstate extra.“

