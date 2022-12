Štefan Štec: Či už sú ľudia na fronte niekde v zákopoch alebo doma, zohreje príchod nádeje

K štedrovečernému stolu sadá dvakrát.

PREŠOV. Spevák rusínskych piesní Štefan Štec si k štedrovečernému stolu sadá vždy dvakrát.

Slávi ich nielen 24. decembra, ale aj 6. januára podľa juliánskeho kalendára.

Ako povedal, Vianoce miluje, keďže je to obdobie, keď sa človek stretáva s rôznymi krásnymi vecami.

"Tou najkrajšou vecou je to, že sa chceme stretnúť so svojimi blízkymi, rodičmi, rodinou, manželkou a deťmi. Musím však povedať, že čím ďalej, tým je to obdobie trošku hektickejšie a možno by som si ho vedel užiť ešte trošku dlhšie v pokojnom režime," povedal Štec.

Každý má rád Vianoce

Myslí si, že neexistuje nikto, kto by nemal rád Vianoce.

"Myslím si, že aj ľudia, ktorým nie je ľahko počas roka a zvlášť v tomto období, sa tiež tešia na Vianoce. Či sú na fronte niekde v zákopoch, doma, v nemocnici alebo sú na ulici. Každému vtedy trošku tak srdiečko zohreje to, že prichádza nejaká nádej, ak to berieme z kresťanského hľadiska. Ak to berieme z nekresťanského, nejakého ateistického, tak minimálne to, že sa chceme trošku obdariť láskou navzájom," uviedol Štec.

V období po Vianociach spolu s kapelou nekoncertuje, slávi ich totiž aj podľa juliánskeho kalendára.

"Od malička ani nepamätám rok, že by som dvakrát nezasadal k štedrovečernému stolu. Vyrastal som v Košiciach, slávili sme ich 24. decembra a keď sme išli k starým rodičom, tak to bolo stále 6. januára," priblížil spevák.

Najradšej má pirohy

Z jedál má najradšej pirohy, ktoré nesmú na štedrovečernom stole chýbať.

"Mám rád i mačanku a potom ešte aj kapustovú polievku, ale bez mäsa, pôstnu, alebo aj slivčanku, kam idú napríklad fazuľa, sušené slivky, niekto dáva aj sušené hrušky, takže mám rád všetky polievky," doplnil Štec.

Ako povedal, do nového roka praje všetkým ľuďom porozumenie, aj keď to slovo bolo pred pár rokmi možno trocha vianočným klišé.

"V súčasnosti je nevyhnutnosťou, takže želám všetkým porozumenie a lásku. Porozumenie musí byť v rodinách, aby sme sa rešpektovali všetci navzájom a neuzatvárali sa, pretože už sa nemusíme uzatvárať," dodal Štec.