Vianoce u Katky Koščovej: Musia spájať stoly, aby sa pomestili. Kapustnica je bez kapusty

Praje si, aby spoločnosť scitlivela.

PREŠOV. Praje si, aby spoločnosť scitlivela a ľudia boli k sebe dobrí a slušní. V súvislosti s Vianocami a pred vstupom do nového roka to povedala speváčka Katarína Koščová.

Vianoce trávi so širšou rodinou a na slávnostne prestretom stole u nich nechýbajú rôzne jedlá.

"My sme veľmi vianočne naladená rodina. V zásade od začiatku adventu zdobíme dom, nie nejako špeciálne prehnane, ale máme radi vianočnú dekoráciu, svetielka a podobne. Veľa koncertujeme v decembri, to je taká naša v zásade hlavná sezóna, čiže my sa na to vlastne vianočnými koncertmi ešte viac pripravujeme," povedala Koščová.

Stretáva sa jedenásť ľudí, musia spájať stoly

Štedrý deň trávi so svojou rodinou, rodičmi, svokrou, sestrou a jej rodinou.

"Je nás 11 ľudí každé Vianoce a ja si to ani neviem inak predstaviť. Pre mňa je to práve tým krásne, že sa stretneme všetci pri jednom stole, teda spájame dva, ale že sme vlastne všetci spolu na Štedrý deň. Máme to rozdelené. Moja mamka chystá kapustnicu, ja robím šalát, manžel vypráža ryby a robím ešte bobaľky. Neskromne mám pocit, že ich robím najlepšie v rodine. Dobre nám je, pozeráme rozprávky, vianočné filmy a púšťame si koledy. Tým, že máme so sestrou spoločný dvor, tak Ježiško nosí darčeky do jedného domu a v druhom máme večeru," priblížila speváčka s tým, že zvyky ako prekrajovanie jablka a podobne nemajú zaužívané.

Kapustnica bez kapusty

"Čo je možno zaujímavé, nerobíme kapustnicu z kapusty, ale vlastne iba z kapustovej šťavy 'jušky' s ryžou, hubami a klobásou. Moja mamka ešte robí kapustníky, to sú také kysnuté koláče, ale so sladkou kapustou, ktorá je podusená. Toto musí byť, to milujeme všetci," doplnila Koščová.

Do nového roka želá všetkým, aby boli k sebe najmä tolerantní.

"Možno to vyznie pateticky, ale ja sa aj na mojich koncertoch vždy zvyknem lúčiť úplne rovnakým spôsobom a to tak, že iba buďme k sebe dobrí, slušní a rešpektujme sa navzájom. Každý z nás si žiada rešpekt, tak si myslím, že by sme ho mali vedieť aj dať recipročne späť. Veľmi nám chýba taká nejaká miera tolerancie voči rôznym inakostiam. Pritom každý sme iný a podľa mňa to je to krásne na svete, že každý sme iný a že je to tu farebné, takže ja by som si veľmi priala, aby sme ako spoločnosť scitliveli," dodala Koščová.

