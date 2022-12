Výroba jedného medovníka trvá aj týždeň. Med musí byť kvalitný, aj ostatné suroviny

Viera Obrinová ich tvorí už 17 rokov.

VECHEC. Medovnikárka Viera Obrinová z obce Vechec pri Vranove nad Topľou vytvára jedinečné medovníky už 17 rokov.

Jej špecialitou je zdobenie medovníkov výšivkovým vzorom, ktoré vytvára v rôznych podobách.

Zaberá to veľa času

"Je to taký koníček, ktorý berie čas, to je asi to najdôležitejšie, lebo sa to nedá urýchliť. Jeden medovník sa robí zhruba aj týždeň, kým sa urobí cesto, kým sa dobre odleží, potom sa upečie, musí sa vydýchať a až tak sa môže začať zdobiť," povedala Obrinová.

Rovnako i zdobenie podľa jej slov potrebuje svoj čas.

"Čiara, ktorá sa potiahne, musí dobre vyschnúť, aby to bolo pekné, lebo len čo na ňu dám ihneď ďalšiu, vpije sa do seba a už to nie je tak, ako by to malo byť. Čiže každá jedna vrstva musí poriadne uschnúť a potom pokračujeme ďalej v dozdobení, ako to chceme," priblížila Obrinová.

Med musí byť kvalitný, aj ostatné suroviny

"Samozrejme, keďže medovník je medovník, tak najdôležitejšia vec, ktorá tam je, je med. Musí byť kvalitný. Samozrejme, aj tie ostatné suroviny, či už sú to už korenie alebo múka. Človek na to príde časom, že niekedy sa neoplatí šetriť, že do dobrých vecí treba troška investovať," povedala Obrinová.

Čo sa týka vzorov, inšpiráciu v minulosti čerpala z časopisov od mamy.

V súčasnosti ich nachádza na internete.

"Úprimne poviem, že väčšina čipkovaných alebo vyšívaných medovníkov je z klasickej výšivky. Predlohy si, samozrejme, takisto niekde hľadám. Veľa je ich takých, ktoré sú už aj moje. My medovnikári sa navzájom poznáme, vieme, kto má aký štýl a nechceme sa veľmi opakovať," doplnila s tým, že do svojej tvorby dáva aj zemplínske vzory.

