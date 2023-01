Po Prešove chodili diviaky. Naokolo sú lesy, nečudujte sa, vraví šéf polície

Odporúča nekŕmiť divú zver.

Kvinteto diviakov sa v stredu večer prechádzalo po Prešove. Videli ich – a zachytili na video – na Údenárskej ulici. Tá sa nachádza v širšom centre mesta blízko lesného porastu. Päť diviakov „ukáznene“ išlo po chodníku. Podobných prípadov divej zveri, ktorá zablúdi do mesta, je viacero. Nielen v Prešove.

V metropole Šariša sa s čriedami diviakov pomerne často stretávajú na Sídlisku III, Cemjate či Vydumanci. Prakticky všade, kde intravilán mesta susedí s lesom. Bohaté skúsenosti s tým majú mestskí policajti.

Na túto tému sme hovorili s JÁNOM ANDREJKOM, náčelníkom Mestskej polície v Prešove a prezidentom Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií SR.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Čriedy diviakov behajú po Prešove. Ich nájazdy sú pravidelné Čítajte

Podľa sociálnych sietí sa v týchto dňoch opäť v Prešove objavili diviaky. Kde sa najčastejšie vyskytujú?

- Objavujú sa pomerne často. Napríklad na Dúbrave, alebo na Sídlisku III. Objavujú sa pri lesoch. Čiže tam, kde vyrástli domy v blízkosti lesa. Je to bežné. Nie je tam hranica a diviak nevie, že tu už nesmiem, tu už bývajú ľudia. Lákajú ich aj plody ovocných stromov, ak ležia opadané na záhradách. Nie je to vec, ktorú môže riešiť mestská polícia. Oznamujeme to poľovníckym združeniam z daného revíru. Oni potom pristupujú k ostrelom a regulácii týchto zvierat.

Podľa poľovníkov, s ktorými sme sa bavili, sú diviaky pomerne plachá zver a kontakt s človekom nevyhľadávajú. Prichádzajú do mesta často?

Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť