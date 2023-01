Víťazstvo pre cestujúcich. Ranné vlaky z Lipan do Prešova budú jazdiť častejšie

Pribudol nový spoj o 6.33 hod.

PREŠOV. Ministerstvo dopravy (MD) SR vyhovelo požiadavkám Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a spoločnosti Integrovaný dopravný systém (IDS) Východ k novému grafikonu vlakovej dopravy.

Na základe pripomienok a vyhodnotenia reálnej prevádzky pridávajú spolu so Železničnou spoločnosťou Slovensko nové ranné spojenie z Lipian do Prešova.

Od 16. januára tak bude premávať už aj vlak s odchodom z Lipian o 6.33 h. Informovala o tom hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.

"Po týždňoch úsilia, množstve rokovaní a odborných argumentácií je výbornou správou, že ministerstvo dopravy vyhodnotilo naše pripomienky ako opodstatnené. Vďaka posilneniu dopravy v rannej špičke budú cestujúci smerujúci z Lipian do Prešova cestovať oveľa pohodlnejšie. Pridaním požadovaného spojenia sa vytvorí priestor nielen pre žiakov a študentov, ale aj pre ďalších cestujúcich, ktorí môžu nechať osobné auto doma a ísť za prácou, či inými povinnosťami verejnou dopravou," uviedol predseda PSK Milan Majerský (KDH).

V špičke každú polhodinu

Od 16. januára budú počas rannej špičky v pracovných dňoch premávať vlaky na trase Lipany – Prešov v polhodinovom intervale.

Z Lipian budú odchádzať o 6.03 h, 6.33 h a 7.03 h a do Prešova prídu o 6.38 h, 7.09 h a 7.38 h.

Vlaky podľa Jeleňovej prepravujú počas pracovných dní približne 500 až 750 cestujúcich, ktorí sa potrebujú dostať do práce, do školy, alebo za inými povinnosťami do krajského mesta Prešov.

"Vďaka pridaniu nového spoja s ideálnym časom príchodu do Prešova pre školákov sa zníži nápor cestujúcich na ostatné spoje a výrazne zvýši atraktivita verejnej dopravy," priblížila Jeleňová.

PSK v koordinácii s Košickým samosprávnym krajom bude podľa jej slov v rámci spoločného projektu IDS Východ aj naďalej aktívne presadzovať pozitívne zmeny v grafikone vlakovej dopravy na východnom Slovensku.

