V okrese Prešov zistili hromadný úhyn hydiny na vtáčiu chrípku

Mikas: Prenos vírusu na človeka je zriedkavý jav.

PREŠOV. Štátna veterinárna a potravinová správa SR v utorok informovala o pozitívnom prípade vtáčej chrípky v súkromnom chove dospelej hydiny v obci Bzenov v okrese Prešov.

V chove bolo pôvodne chovaných 23 kusov kury domácej a dve kačice.

V ostatných dňoch bol v chove pozorovaný hromadný úhyn hydiny.

Ku dňu potvrdenia nákazy uhynuli všetky kury domáce.

Dve kačice boli utratené.

Epizootologické šetrenie

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prešov postupovala podľa pohotovostného plánu pri výskyte vtáčej chrípky, zodpovedajúcej aktuálnej EÚ a slovenskej legislatívy.

Vykonala epizootologické šetrenie, ktorého cieľom je zistenie zdroja nákazy.

"Predbežným šetrením sa aj vzhľadom na lokalizáciu obce v bezprostrednej blízkosti vodných tokov a nálezov pozitívnych voľne žijúcich vtákov na vtáčiu chrípku v predchádzajúcom období predpokladá nakazenie voľne žijúcim vtáctvom, keďže hydina mala prístup do vonkajšieho prostredia," uvádzajú hygienici.

Ďalšou možnou cestou zavlečenia nákazy do spomínaného chovu bol nákup hydiny od neidentifikovaného predajcu s neznámym pôvodom chovu.



Miestne príslušná Regionálna veterinárna a potravinová správa v Prešove preto nariadila opatrenia zamerané na tlmenie choroby, jej kontrolu a zabránenie šírenia nákazy, v ochrannom pásme o polomere 3 km okolo ohniska a v pásme pozorovania do 10 km okolo ohniska ( berúc do úvahy charakter územia).

Prenos na človeka je zriedkavý jav

Prenos vírusu vtáčej chrípky z vtákov na človeka je zriedkavým javom. Pripomína to hlavný hygienik SR Ján Mikas. Ohrozenými sú podľa jeho slov najmä osoby, ktoré sú v priamom kontakte s chorými vtákmi, hydinou alebo ich kadávermi. "Napríklad farmári, veterinári a robotníci zapojení do utrácania a likvidácie," vymenoval hygienik.

Ozrejmil, že existujú nízkopatogénne a vysokopatogénne vírusy vtáčej chrípky. "Vysokopatogénny vírus vtáčej chrípky preukázal schopnosť prenosu na človeka, zostáva však naňho slabo adaptovaný a prenos z vtákov na človeka je zriedkavým javom," zdôraznil hygienik.

Ubezpečil tiež, že zatiaľ neexistujú dôkazy o prenose z osoby na osobu. "Riziko prenosu na širokú verejnosť je extrémne nízke," dodal.

Prirodzeným rezervoárom vírusu vtáčej chrípky sú podľa jeho slov voľne žijúce vodné vtáky, pričom k prenosu na človeka dochádza buď priamo, alebo nepriamym kontaktom s infikovanou živou alebo uhynutou hydinou.

"Takmer všetky infekcie u ľudí súviseli s úzkym kontaktom s infikovanými alebo chorými vtákmi, alebo ich fekálnymi produktmi," spresnil odborník.

Hrozbou je kontakt s infikovanou hydinou

K infekcii najčastejšie dochádza pri kontakte s infikovanou krvou/orgánmi alebo telesnými tekutinami infikovanej hydiny, pri starostlivosti o infikovanú hydinu, pri plávaní alebo kúpaní sa v potenciálne vírusom zaťažených rybníkoch.

"Medzi identifikované rizikové faktory patrí aj návšteva trhov so živými vtákmi v Ázii a prostredníctvom hydiny z drobnochovu v Egypte," dodal Mikas.

Osoby, ktoré prišli do priameho kontaktu s chorým alebo uhynutým vtáctvom, musia sledovať svoj zdravotný stav, pričom v prípade vzniku príznakov chrípky alebo respiračného ochorenia musia bezodkladne kontaktovať lekára.

"Určí ďalší postup liečby a zrealizuje laboratórne vyšetrenie vzorky biologického materiálu od chorého," ozrejmil hygienik.

Prejavuje sa horúčkou a kašľom

Chrípka spôsobená vírusom vtáčej chrípky je infekčné ochorenie, ktoré sa obvykle prejavuje primárne respiračnými príznakmi.

Klinický priebeh u ľudí závisí od vlastností vírusu a od predchádzajúceho zdravotného stavu pacienta.

Často je charakterizovaný počiatočnou horúčkou a kašľom s rýchlou progresiou do ochorenia dolných dýchacích ciest.

Ochorenie však môže prejsť aj do respiračného zlyhania, náhleho poškodenia pľúc a zlyhania vnútorných orgánov.