Účtovníčka spreneverila 1,3 milióna. Pre jej nepríčetnosť stiahli obvinenie

Koziak: Nikto z úradu si nič nevšimol?

ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY. V obci Šarišské Michaľany (okres Sabinov) došlo v minulom období k veľkej defraudácii verejných peňazí.

Z obecných účtov zmizlo v priebehu asi siedmich mesiacov 1 292 847,43 eura.

V prepočte na počet obyvateľov ide o sumu zhruba 451 eur na každého jedného obyvateľa obce.

Ročný rozpočet obce Šarišské Michaľany sa v posledných rokoch pohybuje okolo sumy 2,5 milióna eura.

Sprenevera takéhoto rozsahu v nejakej obci na Slovensku pravdepodobne ešte nebola.

Ak by sme ju prepočítali napríklad na počet obyvateľov Prešova, znamenalo by to, že by sa z mestských peňazí „stratilo“ vyše 38 miliónov eur. Ročný rozpočet mesta sa pritom pohybuje okolo 97 miliónov eur.

Na problém v Šarišských Michaľanoch ako prvý upozornil denník Korzár.

Hlavy v piesku

Ku sprenevere obecných peňazí sa nikto z bývalého vedenia obce Šarišské Michaľany nehlási.

Každý ukazoval prstom na vtedajšiu účtovníčku Z. C., ktorá mala dispozičné právo ku všetkým obecným účtom a uskutočňovala všetky transakcie.

Poslanci i vtedajší starosta tvrdili, že ich neustále klamala.

