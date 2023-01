Prišli k urnám, aby sa niečo zmenilo. Väčšina Prešovčanov však referendum ignoruje

Niekde prišlo jedno percento, inde desať.

PREŠOV. Referendum s otázkou na 21 riadkov väčšinu voličov nezaujíma.

Do plebiscitu o predčasných voľbách sa zatiaľ v Prešove zapojilo len málo voličov.

Oveľa viac ich hlasovalo nohami a na referendum neprišlo, alebo ho skrátka ignorovalo.

Jedno percento

V prešovskom volebnom okrsku č. 33 prišlo od rána 33 z 3 300 ľudí. Bolo to v čase 10.33. No, už to s tými trojkami preháňame, bolo asi o štyri minúty menej.

Inak počty sedia, o tomto čase prišlo hlasovať jedno percento zapísaných voličov.

„Došli aj ľudia bez domova, čo sú nahlásení na mestskom úrade, takže spadajú pod náš okrsok. Boli tu zhruba piati, čo je percentuálne dosť,“ podotkla zapisovateľka Slávka Čorejová, inak nezávislá mestská poslankyňa.

„Z nášho bloku už tu bola viac ako tretina,“ pridala sa členka tejto komisie Mária Kusalíková.

