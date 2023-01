Ohlásili majstrovstvá, no štadión v Prešove ani nezačali stavať. Chcú to stihnúť

Oľha: Sme nastavení, že splníme záväzok.

PREŠOV. Slovensko bude v roku 2025 hostiť vrcholné športové podujatie, Majstrovstvá Európy vo futbale do 21 rokov.

Šestnásť európskych reprezentácií sa predstaví v ôsmich slovenských mestách, vrátane Košíc a Prešova.

Slovenský futbalový zväz (SFZ) počíta s metropolou Šariša napriek tomu, že Prešov zatiaľ stále nemá futbalový štadión a je otázne, či ho do termínu šampionátu stihne postaviť.

SFZ má aj plán B

„Vychádzame z toho, že Prešov by mal byť dokončený do konca roka 2024. Mám informáciu, že súťaž je ukončená a v dohľadnej dobe by mali začať s prípravou,“ konštatoval prezident SFZ Ján Kováčik.

Pre istotu ale zväz počíta aj s možnosťou, že štadión v Prešove stáť nebude: „Máme aj náhradné riešenie, keby Prešov nebol dokončený a aj v prípade, keby na niektorom štadióne vznikol problém.“

Dokončili verejné obstarávanie

Pred niekoľkými dňami mesto Prešov informovalo, že spoločnosť Futbal Tatran Aréna ukončila proces hodnotenia ponúk v rámci verejného obstarávania na prvú a druhú etapu výstavby nového futbalového štadióna III. kategórie UEFA.

Víťazom sa stala spoločnosť AVA-stav s celkovou cenou viac ako 21,2 milióna eur.

