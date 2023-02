Na výstavbu nového futbalového štadióna chce Prešov vyčleniť 3,2 milióna eur

O návrhu zmluvy s firmou sa bude rokovať.

​​PREŠOV. Mesto Prešov už má spracovaný návrh zmluvy s víťazom verejného obstarávania na výstavbu nového futbalového štadióna.

Uznesenie o schválení zmlúv o dielo na výstavbu Futbal Tatran arény jednomyseľne prijala na svojom stredajšom rokovaní mestská rada.

Schválením zmluvy a financovania sa budú na svojich zasadnutiach zaoberať krajské a následne aj mestské zastupiteľstvo.

Mesto pritom prvýkrát v navrhovanom rozpočte vyčlení financie na výstavbu, ktorú plánuje financovať v dvoch etapách.

Schválenú zmluvu však ešte musí odobriť Protimonopolný úrad (PMÚ). Podľa názoru primátora Prešova Františka Oľhu (Šanca) by malo ísť o formalitu.

Druhé víťazstvo

Víťazom opakovaného verejného obstarávania na výstavbu Futbal Tatran arény sa stala galantská spoločnosť AVA-stav, s. r. o., ktorá uspela aj v prvom vyhodnotenom obstarávaní v roku 2021 s vysúťaženou cenou 16,57 milióna eur bez DPH (19,89 milióna eur s DPH).

Následne však od zmluvy odstúpila.

Stavba sa potom pre nárast cien rozdelila na dve etapy, pričom výstavba tej prvej bude podľa víťaznej ponuky stáť takmer 16,4 milióna eur bez DPH (19,68 mil. eur s DPH).

„Všetky doterajšie uznesenia zastupiteľstiev sú také, že futbal podporíme. Samozrejme, potrebujeme mať stanovisko Protimonopolného úradu (PMÚ), či sa nejedná o nedovolenú štátnu pomoc a práve na to stanovisko sme potrebovali schváliť návrh zmluvy s víťazom verejného obstarávania na zhotoviteľa. Máme tak už konkrétnu sumu aj do zmluvy a aj dotácie, ktoré potrebuje Futbal Tatran aréna,“ uviedol Oľha.

Oľha čaká pozitívne stanovisko

Primátor tentoraz neočakáva, že by na stanovisko PMÚ muselo mesto čakať podobne dlho ako po uzavretí prvej zmluvy s víťazom verejného obstarávania.

Vtedy kladné stanovisko mesto dostalo po vyše pol roku.

„Vo verejnom obstarávaní sme vygenerovali nižšiu cenu, ako bola predpokladaná hodnota zákazky. Takže preto je v zmluve nižšia suma, s akou sa počítalo, a musí sa prepočítať. Je to ale podľa mňa formalita, keďže nám pri vyššej sume vyšlo stanovisko Protimonopolného úradu, že nejde o neoprávnenú pomoc, tak predpokladám, že pri nižšej sume by ten výpočet mal byť správny a stanovisko bude rovnaké,“ zdôraznil Oľha.

Znenie zmluvy pred poslaním žiadosti o kontrolu na PMÚ najskôr prerokujú krajskí poslanci, ktorých čaká najbližšie zasadnutie v pondelok 13. februára.

Následne v stredu 22. februára sa ňou budú zaoberať aj mestskí poslanci, ktorí budú zároveň v rámci návrhu tohtoročného rozpočtu schvaľovať aj prvú časť sumy potrebnej na financovanie prvej etapy výstavby.

Niečo mesto, niečo zväz, niečo kraj

Ako uviedol vedúci financií a mestského majetku Mestského úradu v Prešove Radko Lapoš, čiastka na investíciu do výstavby futbalového štadióna sa v rozpočte objavuje prvýkrát.

„Momentálne tá čiastka, ktorá ide na schválenie do mestského zastupiteľstva je 3,2 milióna eur z rozpočtu mesta Prešov. Investícia je teda rozdelená do dvoch rokov. V tomto roku použije mesto zo svojho rozpočtu predbežne 3,2 milióna, zároveň očakávame zdroje zo Slovenského futbalového zväzu vo výške 2,4 milióna eur a ostatná časť financií bude z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja,“ uviedol Lapoš s tým, že ten podobne ako mesto Prešov sa zaviazalo stavbu spolufinancovať sumou 7,24 milióna eur.

Zvyšná časť financií za mesto má byť súčasťou rozpočtu na rok 2024.

Druhá etapa zatiaľ nie je krytá

Primátor Prešova Oľha pripomenul, že celú výstavbu museli rozdeliť na dve časti a zatiaľ tak pôjde o prvú etapu výstavby, v rámci ktorej má vyrásť hlavná tribúna s hľadiskom pre 1 800 ľudí a potrebná infraštruktúra.

Druhá časť výstavby zvyšných tribún na plnú kapacitu takmer 6 500 miest, kde je víťazom verejného obstarávania takisto AVA-stav s cenovou ponukou v hodnote 4,83 milióna eur bez DPH (5,8 milióna eur s DPH), zatiaľ finančne krytá nie je.

Oľha ale verí, že s financovaním pomôže štát, a to aj v nadväznosti na pridelenie práva organizovať majstrovstvá Európy vo futbale hráčov do 21 rokov v roku 2025, ktorých jedným z dejísk má byť aj Prešov.

„Prešovský samosprávny kraj sa vyjadril, že stavbu ďalej spolufinancovať nebude a bude sa podieľať len na spolufinancovaní prvej časti. Spoliehame sa ale na to, že keď bude vidieť progres na stavbe a keďže to je projekt celoslovenského významu, tak že budú kompetentní na rôznych pozíciách náchylnejší nejakým spôsobom, podobne ako v iných mestách, aj nám pomôcť prostredníctvom rôznych podporných mechanizmov. Mesto na to zatiaľ nie je pripravené,“ uzavrel Oľha.