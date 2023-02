Na diaľnici pod Tatrami sú aj dva metre snehu, vyhlásili tretí kalamitný stupeň

V Tatrách je 4. stupeň lavínového nebezpečenstva, hrozí víchrica

Vo Vysokých a Západných Tatrách a Malej Fatre pretrváva veľké lavínové nebezpečenstvo, 4. stupeň. V ostatných pohoriach pretrváva zvýšené lavínové nebezpečenstvo, 3. stupeň. Informuje o tom Horská záchranná služba na svojej webstránke.

Najväčším problémom ostáva vetrom previaty sneh v kombinácii s novým snehom. Snehová pokrývka je vplyvom veľmi silného severozápadného vetra ukladaná najmä na južné, juhovýchodné a východné svahy. Veľmi nebezpečné sú záveterné strany hrebeňov pod sedlami, skalnými stenami a na mnohých strmých svahoch (nad 30°), kde je uvoľnenie lavín pravdepodobné už pri malom dodatočnom zaťažení.

Obzvlášť na týchto miestach sa vytvorili tvrdé vankúše, preveje a nestabilné vetrom ubité krehké dosky, v ktorých sa dobre šíria napätia. Zvýšiť opatrnosť je nutné aj v pásme lesa, kde sa na strmých svahoch môžu vyskytnúť lavíny. Očakáva sa výskyt stredných aj veľkých spontánnych lavín, prevažne prachových z nového snehu. Pohyb vo vysokohorskom teréne a podhorí ohrozenom lavínovými svahmi sa neodporúča. Tendencia lavínového nebezpečenstva zotrváva.

Na naše územie začne prúdiť studený, pôvodom arktický vzduch. Teplota na horách sa bude pohybovať od -7°C do -15°C, bude sprevádzaná vetrom s priemernou rýchlosťou 20 - 24 m/s (70 - 85 km/h), t. j. víchrica v nárazoch 30 až 37 m/s (110 - 135 km/h).

Najviac snehu za posledných 24 hodín pribudlo v Malej Fatre, Západných a Vysokých Tatrách - od 30 do 60 cm. Snehová pokrývka je vplyvom veľmi silného vetra nerovnomerne rozmiestnená. Na náveterných stranách je sfúkaná do tvrdého podkladu, na záveterných stranách je sneh ubitý do nestabilných tvrdých dosiek. Veľké množstvo snehu je sfúkané do dolín a lesov. Sneh je tu prachový a prepadá sa až na tvrdý podklad. Na miestach s nižšou snehovou pokrývkou vplyvom nízkych teplôt dochádza k tvoreniu kritických vrstiev (napríklad hranatozrnný sneh).