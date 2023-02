Veštica sľubovala jeho návrat, nič netušil. Prehovoril muž účtovníčky z miliónovej kauzy

Šokovalo ho, ako naletela podvodníkom.

Radovan bol partnerom Zuzany C., s ktorou má dve maloleté deti. Práve on mal byť príčinou všetkých problémov, no ani o tom netušil. Zuzana zaplatila za to, aby sa k nej vrátil, obrovský majetok. Naletela podvodníkom, ktorí sa ukrývali za profilom veštkyne Nely.

Zuzana C. z Ostrovian bola účtovníčkou na obecnom úrade v susedných Šarišských Michaľanoch (okres Sabinov). Keď jej došli vlastné i napožičiavané peniaze, posielala postupne podvodníkom prostriedky z obecných účtov na rôzne „veštecké a anjelské úkony“, ktoré jej mali zaručiť návrat muža a šťastie.

Ani jedno z toho sa nepodarilo. Konečná suma spreneverených peňazí sa priblížila až k čiastke milión tristotisíc eur. Z práce ju vyhodili, skončila na psychiatrii a trestné stíhanie pre spreneveru kriminálka zastavila.

V súvislosti s týmto skutkom bola z podvodu obžalovaná zatiaľ jedna osoba, Andrej S., ktorý mal od nej lákať peniaze, prípad už rieši Okresný súd Prešov. Polícia ešte vyšetruje možné zlyhanie kompetentných pri nakladaní s majetkom obce.

Čo s tým má Radovan? Otec oboch detí Zuzany C. v súčasnosti žije a pracuje v Holandsku. O tom, čo sa deje, sa dozvedel, až keď už bolo po všetkom. Radovan v rozhovore pre Korzár otvorene porozprával o svojom vzťahu k Zuzane, k deťom, aj o miliónovej kauze.

V rozhovore sa dočítate: Prečo odišiel od Zuzany, ako fungoval vzťah na diaľku. Ako vychádza s deťmi, kto ich dostal do opatery. Ako vychádza s rodinou matky svojich detí. Aký typ je Zuzana C. a prečo naletela podvodníkom. Čo hovorí na jej komunikáciu s fiktívnou vešticou. Akým spôsobom sa o probléme dozvedel, čo urobil po prevalení škandálu. Aké má vyhliadky, koľko jej dal peňazí. Prečo účtovníčke obec dôverovala. Čo bude ďalej - s deťmi, Zuzanou a Radovanom. Ako mohli zlyhať kontrolné mechanizmy.

Mali ste vzťah so Zuzanou C., máte s ňou dve deti, ale neboli ste zosobášení. Ako to bolo s vaším odchodom?

- Neodišiel som od nej. Nemal som ako odísť, lebo my sme ani nikdy spolu nežili.

Ako to teda bolo?

- Začnem stručnou históriou. Ešte pred narodením nášho syna som sa presťahoval do Zvolena, lebo tam som si ako inžinier našiel lepšie platenú prácu. Plán bol taký, že ona sa po narodení nášho syna presťahuje ku mne. Avšak nestalo sa tak.

Prešiel rok, možno dva, každý víkend som chodieval domov k nej, k synovi, neskôr aj k dcére, pôsobil som ako taký víkendový tato, ale to, aby ona zaujala stanovisko a nejakú svoju porciu do toho vzťahu vložila, sa nestalo. Mali sme ísť spolu, prenajímal som si pekný byt vo Zvolene, no stále som bol sám.

Prečo teda neodišla s vami?

