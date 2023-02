Polícia informuje o obchádzkových trasách.

PREŠOVSKÝ KRAJ. V noci zo soboty na nedeľu budú mimoriadne uzavreté tunely Branisko a Bôrik. Informuje o tom prešovská krajská polícia na sociálnej sieti.

Tunel Branisko bude z dôvodu vykonania prác uzavretý v sobou od 23.00 do nedele do 3.00 hod.

Obchádzková trasa bude vedená po ceste I/18 od diaľničného zjazdu Široké po diaľničný zjazd Beharovce.

Postupne uzavrú pre práce aj jednotlivé tunelové rúry tunela Bôrik, a to pravú tunelovú rúru v smere Mengusovce – Prešov v sobotu od 23.55 do nedele do 1.45 hod. a následnej ľavú tunelovú rúru smer Poprad – Žilina v nedeľu od 2.00 do 3.45 hod.

Obchádzková trasa povedie po ceste I/18 od diaľničného zjazdu Mengusovce po diaľničný zjazd Poprad – západ.

