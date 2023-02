Prešovskí poslanci ešte viac zadlžili mesto, schválili nový osemmiliónový úver

Použije sa na investičné akcie

PREŠOV. Mesto Prešov si zoberie dlhodobý investičný úver vo výške osem miliónov eur.

Účelom jeho použitia sú investičné akcie mesta, ako aj prípadné dofinancovanie iných rozostavaných stavieb.

Návrh na prijatie úveru schválili na svojom stredajšom rokovaní prešovskí mestskí poslanci.

Z 27 prítomných poslancov za jeho prijatie hlasovalo 26, jeden bol proti.

Časť tohto roku, zvyšok v budúcom

Mesto bude podľa schváleného uznesenia čerpať prvých 5,3 milióna eur v tomto roku a zvyšných 2,7 milióna eur prijme v roku 2024.

Termín prvej splátky je po načerpaní úveru v roku 2025.

Úver je s 15-ročnou splatnosťou a fixnou úrokovou sadzbou vo výške 2,9 percenta.

Spomedzi štyroch predložených ponúk bánk bola najvýhodnejšou ponuka ČSOB, a.s.

Ako uviedol vedúci odboru financií a mestského majetku Mestského úradu v Prešove Radko Lapoš, úver má slúžiť na zabezpečenie väčšej stability financovania výdavkov mesta.

„Tento úver v hodnote osem miliónov eur určite nebude použitý na výstavbu futbalového štadióna, ale bude použitý predovšetkým na financovanie investičných aktivít v meste Prešov,“ skonštatoval Lapoš.

Dva investičné programy

Plán investičných akcií schválili poslanci takisto na stredajšom zasadnutí.

V tomto roku načerpaných 5,3 milióna eur má byť podľa Lapoša rozdelených v rámci dvoch investičných programov.

„V rámci programu implementácia projektov je to suma 1,2 milióna eur a v programe investičná výstavba je predpoklad čerpania z úveru 4,1 milióna eur,“ dodal Lapoš.

Otázna je využiteľnosť

Hlavný kontrolór mesta Prešov Alexander Ernst skonštatoval, že mesto spĺňa kritéria na prijatie úveru.

„Otázne je, či mesto dokáže na tento rok plánovaných 5,3 milióna eur aj použiť. Vždy to bolo tak, že nikdy sme to nepoužili a na to som upozorňoval vo svojom stanovisku k rozpočtu, aby sa netlačili zbytočne peniaze do rozpočtu mesta, ak sa nedokážu použiť,“ upozornil Ernst.

Ako uviedol, dúfa, že si mesto dostatočne zvážilo svoje finančné možnosti a možnosti personálu na úrade, aby dokázalo úverové zdroje aj minúť.

Zadlženosť bude takmer 44 percent

Dlh mesta Prešov bol podľa stanoviska hlavného kontrolóra k začiatku tohto roka 32,75 milióna eur.

Stav dlhovej služby tak bol na úrovni 35,28 percenta k bežným príjmom predchádzajúceho roka.

Po načerpaní úveru v hodnote osem miliónov eur táto hodnota stúpne na úroveň 43,9 percenta.

Výška ročných splátok je na úrovni necelých 6,1 percenta skutočných bežných príjmov.

Celková suma splátok návratných zdrojov financovania je pre tento rok v predpokladanej výške takmer 3,77 milióna eur.