Mestskí poslanci odobrili uzavretie zmlúv o dielo na stavbu Futbal Tatran Arény

Rokujú aj o podpore od štátu.

PREŠOV. Výstavbu nového prešovského futbalového štadióna podporili po prešovských krajských poslancoch aj poslanci mesta Prešov.

Na svojom tohtotýždňovom rokovaní schválili uzatvorenie zmlúv o dielo s víťazom verejného obstarávania na výstavbu Futbal Tatran Arény – spoločnosťou AVA-stav, s.r.o. Galanta, ktorá má nový futbalový stánok postaviť za viac ako 21,2 milióna eur bez DPH (25,45 miliónov eur s DPH).

Za uznesenie hlasovalo všetkých 21 prítomných poslancov.

Zastupiteľstvo odsúhlasilo aj financovanie výstavby z prostriedkov mesta vo výške 7,14 milióna eur, v tomto roku na ňu v rozpočte vyčlenili prvých 3,2 milióna eur.

Vedenie samosprávy zároveň rokuje o podpore štátu na dostavbu časti štadióna, ktorú zatiaľ nemá finančne krytú.

Prisľúbená dotácia

Ako informoval primátor mesta Prešov František Oľha (Šanca), samospráva už podala žiadosť, aby bol prešovský štadión zaradený ako športová infraštruktúra národného významu.

Ide o nevyhnutný predpoklad na schválenie dotácie, ktorá by sa mala pohybovať na úrovni piatich miliónov eur.

Podľa Oľhu má mesto prísľub od Slovenského futbalového zväzu, že toto zaradenie potvrdí a prostredníctvom Fondu na podporu športu môže pomôcť potrebnou finančnou čiastkou, ktorú vo fonde mal pôvodne určenú pre iný projekt.

Ten sa ale dostal do omeškania.

„Budeme o tom ešte rokovať, ale prísľub máme. Dokonca by mali byť tieto prostriedky prevedené už do prvej fázy výstavby štadiónu. Čiže celkovo by malo byť financovanie zo štyroch zdrojov orientačne 7,15 miliónov eur mesto a Prešovský samosprávny kraj, suma 2,4 milióna eur cez Slovenský futbalový zväz a zvyšok by sa vykryl prostredníctvom Fondu na podporu športu,“ uviedol Oľha.

Štadión by mohol patriť mestu

Primátor pripomenul, že historicky prvýkrát sú zo strany mesta na financovanie výstavby štadióna vyčlenené prostriedky aj v mestskom rozpočte. Mestskí poslanci na tento účel pre tento rok schválili 3,2 milióna eur.

Doplnil, že mesto získalo prísľuby poslancov Národnej rady SR aj ministrov, ktorí sú pripravení s dofinancovaním výstavby pomôcť.

„Sme v situácii, keď pri investícii 7,14 milióna eur vieme dostať celý štadión do majetku mesta s tým, že po ukončení výstavby a spustení prevádzky Prešovský samosprávny kraj iba za výšku základného imania vystúpi zo spoločnosti a celý majetok ostane v 100-percentnej dcére mesta Prešov, teda v spoločnosti Futbal Tatran Aréna,“ uviedol Oľha.

Doplnil, že spoločnosť Futbal Tatran Aréna spracováva dve potrebné žiadosti.

Jedna je určená pre Útvar hodnoty za peniaze a druhá pôjde na Protimonopolný úrad, ktorý bude posudzovať, či nejde o nepovolenú štátnu pomoc.

„Keď budeme mať tieto dve stanoviska kladné, dôjde k podpisu zmluvy, odovzdaniu staveniska a môžeme začať s výstavbou,“ skonštatoval primátor, ktorý potvrdil aj rokovania so stavebnou firmou a projektantom tak, aby sa obe etapy výstavby mohli realizovať aj súbežne.

Výstavba na dve etapy

Krajskými a teraz už aj mestskými poslancami schválené zmluvy o dielo a samotné práce sú rozdelené na dve etapy.

Víťazom verejného obstarávania na obe časti výstavby je galantská firma AVA-stav, ktorá vyhrala pôvodné verejné obstarávanie na výstavbu celého štadióna, no od zmluvy podpísanej v apríli 2021 napokon po avizovanom náraste cien materiálov odstúpila.

V rámci prvej etapy prác má za vysúťaženú cenu 16,38 miliónov eur bez DPH (19,66 mil. eur s DPH) vyrásť hlavná tribúna s hľadiskom pre 1 800 ľudí a potrebná infraštruktúra.

V druhej časti majú byť za 4,83 miliónov eur (5,8 mil. eur s PDH) dobudované zvyšné tribúny na plnú kapacitu takmer 6 500 miest.

Nový prešovský štadión bude spĺňať kritéria UEFA tretej kategórie a má byť jedným z dejísk majstrovstiev Európy hráčov do 21 rokov, ktorých organizovanie Európska futbalová asociácia (UEFA) pridelila Slovensku na rok 2025.

Výstavbu štadióna je preto potrebné vzhľadom na potrebnú certifikáciu dokončiť najneskôr v budúcom roku.

