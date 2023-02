Prešovská župa si vzala úver 30 miliónov eur, chce ho použiť na opravy ciest a mostov

Peniaze by mala dostať do septembra.

PREŠOV. Prešovský samosprávny kraj (PSK) plánuje opraviť ďalšie cesty a mosty. Na tento účel si vezme úver 30 miliónov eur od spoločnosti Slovak Investment Holding, ktorá patrí pod ministerstvo financií.

Na februárovom zastupiteľstve to schválili krajskí poslanci.

Informovala o tom Lea Lehotská z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu Prešovského samosprávneho kraja (PSK).

Zásobník projektov na 40 miliónov

Samospráva by mala mať finančné prostriedky na účte do konca septembra, použiť ich musí najneskôr do konca septembra 2025, koncom spomínaného roka zloží aj prvú splátku.

Úver, ktorého cieľom je dobehnúť investičný deficit na cestách druhej a tretej triedy kraja, bude splácať 20 rokov pri fixnej úrokovej sadzbe jedno percento.

"V zásobníku projektov má Správa a údržba ciest (SÚC) PSK zámery v hodnote 40 miliónov eur. A to z dôvodu flexibility zameniteľnosti financovania investičných akcií v rámci jednotlivých okresov, keďže použitie čerpaných prostriedkov je možné do septembra 2025," uviedla Lehotská.

Plánované opravy

V pláne investičných akcií sú cesty a mosty vo všetkých 13 okresoch kraja v uspokojivom, zlom, veľmi zlom, havarijnom a nevyhovujúcom stave.

Počíta sa napríklad s rekonštrukciou úsekov ciest Sveržov – Gaboltov II. etapa, Renčišov – Uzovské Pekľany, Piskorovce – Mrázovce II. etapa, tiež s cestou v Sulíne, Mlynici, Olšinkove a ďalších.

Opraviť by sa mal aj most cez potok Žarinec v obci Radatice, most cez Strážsky potok v meste Poprad-Stráže, most cez Kapušiansky potok v obci Vyšná Šebastová – časť Severná či most cez potok Vilačok obec Svetlice.

Zoznam niekoľko desiatok projektov zahŕňa aj výstavbu mosta vo Veľkej Frankovej, stabilizáciu zosuvu na ceste tretej triedy v Holumnici, odstránenie bodovej závady na ceste tretej triedy v obci Raslavice II. etapa, či elimináciu bezpečnostných rizík na viacerých cestách v Bardejovskom okrese.

Najdlhší, päťkilometrový úsek rekonštrukcie sa bude realizovať v úseku Nižný Mirošov – Dubová, Malá Domaša – Detrík a na ceste II/558 v okrese Snina I. etapa.

Rekonštrukciou a modernizáciou ciest a mostov v PSK sa podľa Lehotskej zníži počet kilometrov ciest vo veľmi zlom a nevyhovujúcom stave.