Panebože, Zuza, však si neminula aj tých 400-tisíc. Prednosta porozprával o účtovníčke

ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY. Prednosta Obecného úradu v Šarišských Michaľanoch (okres Sabinov) Stanislav Škop prišiel o príplatky za riadenie a osobné príplatky vo výške sto percent.

Rozhodli o tom poslanci obecného zastupiteľstva. Prelomili veto starostu Ondreja Kušniríka (nezávislý) a opätovne schválili rozpočtové opatrenie, v ktorom škrtli peniaze pre prednostu.

Má to súvis s miliónovou kauzou. Bývalá účtovníčka obce Zuzana C. neoprávnene vybrala z obecných účtov dovedna takmer milión tristotisíc eur.

Priznala sa k tomu, s obcou spísala notársku zápisnicu, ktorá ju zaviazala splácať dlh po sto eur mesačne.

Polícia prípad vyšetrovala, bývalá účtovníčka ale pred súd nejde, stíhanie voči nej bolo zastavené z dôvodu, že v tom čase nebola pre nepríčetnosť trestne zodpovedná.

Obžalovaným v kauze je len Andrej S., pre trestný čin podvodu. Mal byť v skupine ľudí, vydávajúcich sa za vešticu, ktorá za rôzne úkony inkasovala od Zuzany C. platby.

Obec na svoju bývalú zamestnankyňu dala žalobu. Tú zatiaľ prvostupňový súd zamietol s odôvodnením, že s dlžníčkou uzavreli notársku dohodu.

Po mimoriadnom zasadnutí obecného zastupiteľstva, na ktorom poslanci prelomili veto starostu a škrtli peniaze pre prednostu, sme o kauze i aktuálnom dianí v obci hovorili práve s prednostom STANISLAVOM ŠKOPOM.

V rozhovore sa tiež dočítate: čo robil, keď sa prišlo na to, že obci chýba viac ako milión eur

ako je možné, že si nič nevšimli kontrolór, audítor ani Najvyšší kontrolný úrad

že ho celá kauza stála zdravie

prečo zastupiteľstvo súhlasilo so splátkovým kalendárom

či sa podarilo vrátiť aspoň časť peňazí od podvodníkov

Odchádzate z postu prednostu? Trváte na tom?

- Aké iné riešenie by ste zvolili? Novozvolený starosta je šikovný chlapec, len preto je problém, že Škop. Tak fajn, odídem a hádam sa to zlepší. Máme štvrté zastupiteľstvo a riešime len menovite mňa. Nie funkciu prednostu, tá nie je problém. Tá ostane zachovaná, aj keď v nej nebudem a predpokladám, že ďalšie rozpočtové opatrenie bude o tom, že dvihnú naspäť ten osobný príplatok. Je to účelové.

Poslanci narážajú na situáciu so spreneverou peňazí. Vy ste na rokovaní hovorili, že keby nebolo vás, bolo by to horšie. Čo ste tým mysleli?

