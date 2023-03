Starosta o miliónovej kauze účtovníčky: Na účte udržiavala hladinku, poznala skulinku

Peniaze vraj preposielala krížom-krážom.

ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY. Do horúceho kresla starostu obce Šarišské Michaľany (okres Sabinov) zasadol ako novic po komunálnych voľbách.

Ondrej Kušnirík nahradil na tomto poste Jozefa Mača (obaja nezávislí), ktorému robil vicestarostu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V tom čase už Šarišskými Michaľanmi otriasal škandál so spreneverou obecných peňazí.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Ako obci zmizol milión. Pochybná veštica ho vylákala od účtovníčky Čítajte

Bývalá účtovníčka postupne poposielala podvodníkom z obecných účtov takmer 1,3 milióna eur.

Prípad mal bizarný nádych, keďže táto pani, ktorá bola roky spoľahlivou zamestnankyňou úradu, naletela podvodníkom.

Tí sa vydávali za vešticu a sľubovali vyriešenie osobných problémov nešťastnej úradníčky a návrat jej muža.

Obec sa s ňou súdi, zatiaľ neúspešne. Okresný súd Prešov žalobu zamietol z dôvodu, že dlžníčka podpísala notársku zápisnicu, v ktorej uznala dlh a zaviazala sa ho splácať, s čím obec súhlasila.

V tej istej veci prebieha na okresnom súde iné konanie, v trestnej veci podvodu. Kauza stále uzavretá nie je.

Cítiť to aj v samospráve, kde nový starosta naráža v niektorých bodoch na poslaneckú väčšinu. Tá prelomila jeho veto proti škrtnutiu príplatkov pre prednostu obecného úradu.

Tým je Stanislav Škop, ktorý bol v tejto funkcii aj v minulom volebnom období. Schválenie len základného platu prednostu je reakciou zastupiteľstva na miliónovú kauzu a zodpovednosť za ňu.

Nový starosta ONDREJ KUŠNIRÍK tvrdí, že prednosta má stále jeho dôveru a za celou kauzou by najradšej urobil čiaru, aby sa mohol sústrediť na nové výzvy.

Korzár sa s ním zhováral bezprostredne po skončení nedávneho mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Šarišských Michaľanoch.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Dobré ráno: Malej obci zmizol z účtu milión, peniaze išli veštici Čítajte

Začnime práve skončeným zasadnutím zastupiteľstva. Prednosta sa vyjadril, že po tom, čo bolo vaše veto prelomené, odíde z funkcie. Uvažovali ste nad tým, kto príde na jeho miesto, za tých oklieštených finančných podmienok?

- Ak to má ostať tak, ako to nastavili poslanci, asi nikto fundovaný nepríde. Vychádza tam príliš nízka hrubá mzda. Jednoducho, nemôžem si dovoliť zobrať človeka, ktorý sa príde učiť. Lebo ten úrad má veľký záber, je pilierom fungovania samosprávy. Navyše stále hľadáme internú účtovníčku.

Od tých čias?

- Účtovníctvo máme vyriešené. Muselo byť, veď bol koniec roka, boli tam účtovné uzávierky, teraz budú kvartálne výkazy. Ten ekonomický život beží a máme zákonné povinnosti, to je základ. Teraz to zabezpečujeme externe.

Ako nový starosta ste mali dôveru voči dovtedajšiemu prednostovi?

- Stále mám voči nemu dôveru. Možno to nevyznie dobre, ale je to pravda. Rok som tu robil za bývalého starostu, bol som projektový manažér, zástupca starostu. A vidím denný výkon prednostu. To, čo sa stalo, si netrúfam hodnotiť či odsudzovať, ale čo sa týka odbornosti a pracovného výkonu, mám voči nemu stále dôveru.

Ako sa to mohlo stať, že odišlo toľko peňazí? Už viete?

Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť