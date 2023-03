Na vodovod eurofondy sú, ale asi prepadnú. Prívod majú pritom 20 rokov len kúsok od domov

Starosta: Sú tam zakopané peniaze.

TULČÍK, KOŠICE. Potrubie s vodou majú viacerí obyvatelia už dlhé roky ani nie desať metrov od svojich nehnuteľností. Napriek tomu nemá väčšina obce Tulčík (okres Prešov) dodnes vodovod.

A to už pritom má na jeho výstavbu Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS) aj pridelené eurofondy.

Zrejme však prepadnú.

Ministerskí úradníci totiž tvrdia, že pri kontrole súťaže zistili závažné nedostatky.

Ani takmer po dvoch rokoch však nie je známy definitívny ortieľ, či naozaj došlo alebo nedošlo k pochybeniam.

„Je to pre nás katastrofa. Nechápem, čo sa to tu deje a o čo komu ide. Nedokážem si to vysvetliť,“ sťažuje sa Korzáru zúfalý starosta Peter Kopčák (KDH).

A to pritom ešte môže napokon dopadnúť aj tak, že k žiadnym pochybeniam ani nedošlo.

To sa aspoň podľa VVS uvádza v znaleckom posudku, ktorý si dal vypracovať Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) pre svoje vlastné konanie v tejto veci.

Ministerstvo na čele s poverenou ministerkou Veronikou Remišovou (Za ľudí) aj tak rezolútne odmieta, že by bol príčinou neúspechu projektu a trvá na tom, že vodárne porušili zákon.

Problémy sa začali po kontrole z ministerstva

