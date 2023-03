Ako chlapec tam počúval Bacha. Teraz uvedie v konkatedrále vlastné dielo

Skomponoval cyklus o krížovej ceste.

PREŠOV. Sedem rokov trvalo, kým dostalo celé dielo finálnu podobu.

Po obrazovej a slovnej aj hudobnú.

Krížová cesta - 14 zastavení bude mať svoju hudobnú premiéru na mieste, ktorým bola inšpirovaná.

Nenápadný unikát

Priamo v stenách Konkatedrály sv. Mikuláša v Prešove sú vsadené obrazy štrnástich zastavení krížovej cesty od bratov Komárkovcov.

Počas roka sú takmer neviditeľné, rozsvietia ich len pred veľkonočnými sviatkami.

Unikátne dielo, vytvorené v raných päťdesiatych rokoch, teda v čase vrcholiacich komunistických represálií, sa najskôr stalo inšpiráciou pre vznik knihy.

Jej autormi sú dekan Rímskokatolíckej farnosti sv. Mikuláša v Prešove Jozef Dronzek a Roland Wittner.

Ku každému zo zastavení, ktorých snímky zhotovil Wittner, sú napísané aj zamyslenia a úvahy.

S arcibiskupským požehnaním a schválením

Publikácia vyšla pred dvomi rokmi. Pre jej druhé vydanie arcibiskup Bernard Bober udelil Nihil obstat a Imprimatur. Znamená to, že bola uznaná za vhodnú na používanie aj v cirkevnej oblasti.

Medzičasom vyšli v tlačenej podobe aj noty k cyklu Krížová cesta - 14 zastavení, ktoré skomponoval Roland Wittner.

Na svoje živé hudobné prevedenie si však ešte musel počkať.

Jeho premiéra bude v nedeľu o 16. hodine, kde inde ako v Konkatedrále sv. Mikuláša v Prešove. Vstup na koncert je voľný.

Výsledná podoba vznikala sedem rokov

„Samotný proces vzniku Krížovej cesty - 14 zastavení trval sedem rokov. Za ten čas prešiel rôznymi štádiami vývoja, ktoré sa vyformovali do súčasnej finálnej podoby. Prepletalo sa to a miešalo, kvasilo a menilo, tak akosi mimovoľne sa jednotlivé komponenty vykryštalizovali do jedného celku,” hovorí autor celej hudobnej zložky Roland Wittner.

