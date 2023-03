Prešovčania roky platili za miesto na cintoríne viac, ako mali. V rozpore so zákonom

Odhalili aj množstvo neplatičov.

PREŠOV. Za prenájom hrobového miesta Prešovčania desiatky rokov platia viac, ako by mali, aj keď je to v rozpore so zákonom.

K poplatku za hrobové miesto účtuje správca cintorína v Prešove ľuďom aj DPH už takmer 30 rokov.

Hlavný kontrolór Prešova Alexander Ernst upozornil, že je to nesprávne.

Zistili to až teraz, pri poslednej kontrole.

