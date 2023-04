Herec, prednosta a poslanec má od prvého apríla ďalšiu funkciu. Už je aj predsedom

Vystriedal starostovského rekordéra.

PREŠOV. Novým predsedom Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Severovýchod Slovenska sa stal Michal Iľkanin.

Na tejto pozícii od 1. apríla vystriedal Michala Sýkoru.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Rozhodli o tom delegáti na valnom zhromaždení organizácie, ktorí na stretnutí otvorili aj tému ďalšieho posunu a pozície cestovného ruchu v Prešovskom kraji.

Dohodli sa na vypracovaní vízie rozvoja na najbližšie roky a diskutovali aj o potrebe zriadenia incomingovej cestovnej agentúry.

Informovala o tom Barbora Čechová z KOCR Severovýchod Slovenska.

Iľkanin pochádza zo Svidníka, kde je ako nominant OĽaNO prednostom okresného úradu, a zároveň je nezávislým poslancom Prešovského kraja.

Známy je však aj ako herec divadla Alexandra Duchnoviča v Prešove, pričom stvárnil napríklad hlavnú postavu vo východniarskom filme Loli paradička.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Loli paradička. Počas natáčania filmu v šarištine sa strhla aj bitka Čítajte

Sýkora skončil

KOCR Severovýchod Slovenska založil v roku 2012 Prešovský samosprávny kraj (PSK) spolu s oblastnými organizáciami cestovného ruchu (OOCR), ktorých je aktuálne na území kraja sedem.

Úlohou organizácie je vytvárať podmienky a realizovať aktivity zamerané na propagáciu a rozvoj cestovného ruchu na území Prešovského kraja.

Predsedom bol od marca 2014 Michal Sýkora.

„Po skončení mandátu poslanca Zastupiteľstva PSK v októbri 2022 som sa rozhodol naplno venovať pozícii starostu obce Štrba a cestovnému ruchu vo Vysokých Tatrách, najmä na Štrbskom Plese. Spolupráci ostávam otvorený, rád ponúknem svoje doterajšie skúsenosti a teším sa na nové impulzy a aktivity v tejto oblasti,“ uviedol Sýkora, ktorý je služobne najstarším starostom na Slovensku.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Slovenský starostovský rekordér v obci opäť vyhral, ale v kraji prvýkrát pohorel Čítajte

„Za pôsobenia Michala Sýkoru sa podarilo zrealizovať množstvo aktivít na propagáciu nášho kraja, prilákanie návštevníkov aj rozvoj infraštruktúry. V roku 2019 k nám prišlo viac ako 1,1 milióna návštevníkov ubytovacích zariadení, ktorí v kraji využili rozmanité služby, čo má dopad na mnoho odvetví života,“ uviedol prešovský župan Milan Majerský (KDH).

Nový predseda

Návrh predsedu samosprávneho kraja zvolilo valné zhromaždenie KOCR Severovýchod Slovenska nového predsedu organizácie, ktorým sa stal Michal Iľkanin. Funkcie sa ujal 1. apríla.

„Môj predchodca za 10 rokov odviedol kus dobrej roboty. Položil základy a umne viedol fungujúcu organizáciu, ktorá za toto obdobie prišla so skvelými nápadmi, ktoré sa aj zrealizovali. Mám preto o to väčšiu motiváciu pracovať, stavať na týchto základoch tak, aby sa na poli cestovného ruchu neposúvala vpred len KOCR, ale spoločne celý kraj," povedal k zvoleniu do funkcie Michal Iľkanin.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Vládne hnutie vybralo kandidátov na šéfov okresných úradov. Ľudia ich majú lustrovať Čítajte

Členovia KOCR na valnom zhromaždení riešili aj otázku ďalšieho rozvoja cestovného ruchu v Prešovskom kraji. „Dôležitým nástrojom rozvoja cestovného ruchu je aj podpora leteckej dopravy. Prešovský samosprávny kraj by sa chcel viac angažovať v tejto téme, užšie a cielene spolupracovať s Letiskom Poprad – Tatry. Cieľom je otvoriť sa viac zahraničiu, zvýšiť návštevnosť a dostupnosť kraja,“ predstavil jeden zo zámerov Majerský.

Delegáti sa dohodli na vypracovaní spoločnej vízie a stratégie trvalo udržateľného rozvoja cestovného ruchu Prešovského kraja. „Zadefinované budú kľúčové problémy a potrebné opatrenia cestovného ruchu v PSK, a následné konkrétne kroky na ich naplnenie s cieľom kontinuálneho rastu návštevnosti kraja, zlepšovania služieb a turistickej infraštruktúry,“ uviedol podpredseda PSK a zároveň zástupca PSK vo valnom zhromaždení Štefan Bieľak (nezávislý).

Cestovná agentúra

Zástupcovia regiónov diskutovali aj o potrebe zriadenia incomingovej cestovnej agentúry. „Považujeme to za významný nástroj, ktorý do kraja môže prilákať viac zahraničných návštevníkov a zároveň posilniť návštevnosť menej známych lokalít prostredníctvom balíčkov produktov,“ konkretizoval riaditeľ KOCR Severovýchod Slovenska Martin Janoško.

KOCR aj naďalej plánuje aktívne spolupracovať s regiónmi, podnikateľmi, samosprávami a partnermi, vrátane Ministerstva dopravy SR a Slovakia Travel.

Prešovský kraj je tretí najviac navštevovaný kraj Slovenska. Medzi slovenskými návštevníkmi je druhým najobľúbenejším krajom. V roku 2022 doň zavítalo takmer 890-tisíc návštevníkov ubytovacích zariadení. Medziročne ide o nárast o 69 percent. V roku 2019, pred obdobím pandémie nového koronavírusu, bolo v Prešovskom kraji zaevidovaných viac ako 1,1 miliónov návštevníkov ubytovacích zariadení.

Milan Majerský, Michal Sýkora a Michal Iľkanin. (zdroj: severovychod.sk)