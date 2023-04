Ukázali anjeličkov pre účtovníčku. Veštecké služby dostala, tvrdí obhajkyňa

Z miliónového podvodu možno bude úžera.

PREŠOV. Anjeličkovia, krížiky, zázračná ampulka s vodou, lapače snov, amulety, jasličky, bižutéria či obrázok Ježiša.

Všetky tieto predmety ukazovali v utorok na hlavnom pojednávaní s Andrejom S., ktorý je obžalovaný z podvodu.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Skutok, z ktorého ho prokurátor viní, súvisí s vyše miliónovou kauzou účtovníčky obce Šarišské Michaľany v Sabinovskom okrese Zuzany C.

V tomto procese figuruje ako poškodená, vypovedať odmietla.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Anjela za 16 500 eur nesmiete odmietnuť. Hlupaňa som. Čo si písali veštica a účtovníčka Čítajte

Veštba sa nenaplnila

Na internete kontaktovala údajnú veštkyňu Nelu.

Obrátila sa na ňu s tým, že si želá, aby sa k nej vrátil jej bývalý partner a otec jej dvoch detí.

„Veštica“ sľubovala, že sa tak stane, vykonávala rôzne úkony ako pálenie sviečok a posielala anjelov a ďalšie predmety, ktoré mali pomôcť, aby sa veštba naplnila.

Inkasovala si za to rôzne sumy rádovo v tisícoch eur, ktoré jej Zuzana C. posielala, a to z najprv z vlastných, neskôr z obecných peňazí.

Prémiový obsah na SME.sk môžete čítať

prvú hodinu ZADARMO Tento článok je odomknutý do 20:15 Pre dočítanie článku zadarmo sa stačí zaregistrovať. Zaregistrovať sa Máte už konto alebo predplatné SME.sk? Prihláste sa