Tunel Prešov bude úplne neprejazdný štyri dni, uzávierka čaká aj Šibenik

Diaľničiari sa púšťajú do jarnej údržby.

SLOVENSKO. Pre jarnú údržbu tunelov budú v prestávkach koncom týždňa uzavreté tunely Sitina a Šibenik, informovala hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Eva Žgravčáková.

Uzávera tunela Sitina sa začne v piatok 14. 4. od 22.00 do soboty 15. 4. do 10.00.

Pokračovať bude opäť od 22.00 a potrvá do nedele 16. 4. do 10.00.

Ľavá rúra tunela Šibenik (medzi Levočou a Spišským Podhradím) v smere na Žilinu bude uzavretá v piatok od 22.00 a bude opäť prejazdná v nedeľu 16. apríla od 9.00.

Pravá tunelová rúra v smere na Prešov bude zase uzavretá od piatka 23.00 do nedele 10.00.

Budúci týždeň budú podľa NDS neprejazdné aj ďalšie tunely.

Od 20. apríla od 4.00 bude úplne uzavretý tunel Prešov.

Jeho uzávera potrvá do 23. apríla do 23.00.

„Pri tuneli Prešov prišlo k úprave termínu uzávery v porovnaní s minulým rokom. Kým vlani trvala uzávera približne týždeň, terajšia uzávera bude o polovicu kratšia," uviedla Žgravčáková.

Rovnako bude od 21. apríla od 22.00 do 22. apríla do 10.00 uzavretý aj tunel Horelica, pokračovať v údržbe budú večer od 22.00 do 23. apríla do 10.00.

NDS bude od apríla až do júna pokračovať v pravidelnej jarnej údržbe aj ďalších tunelov.

Kontrolu vykoná aj v diaľničných tuneloch Považský Chlmec, Bôrik, Prešov, Žilina, Ovčiarsko, Branisko, Svrčinovec, Poľana a v podjazde Lučivná.