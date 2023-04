Diaľnicu medzi Prešovom a Košicami už sprejazdnili. Unikala tam chemikália

Kyselinu prečerpávali do barelov.

PREŠOV. Diaľnica D1 medzi Prešovom a Košicami bola vo štvrtok uzatvorená v oboch smeroch.

Dôvodom bola unikajúca chemická látka z cisterny na parkovisku čerpacej stanice.

Na mieste zasahovali hasiči.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

V smere z Prešova do Košíc bola diaľnica uzatvorená od výjazdu na Lemešany.

Obchádzka viedla po ceste I/20 cez obce Lemešany, Janovík, Bretejovce a Budimír.

V smere z Košíc do Prešova bola diaľnica uzatvorená od výjazdu na Budimír.

Obchádzka viedla po tej istej trase.

Bezpečnostné opatrenia objasnili hasiči.

„Na odpočívadle Janovík je odstavený kamión, z ktorého uniká kyselina chlorovodíková. Ide o vysoko prchavú látku, ktorú môže vietor rozniesť po okolí. Naše jednotky momentálne zasahujú na mieste, kde sa snažia zabezpečiť jej prečerpanie,“ uviedol vo štvrtok službukonajúci operačný dôstojní hasičov.

Predpokladaný čas príchodu náhradného vozidla, do ktorého bude prečerpaná chemická látka, bol približne 15 hodín.

(zdroj: KR PZ PO)

Životné prostredie nebolo ohrozené

Únik kyseliny chlorovodíkovej z cisterny nákladného vozidla na parkovisku na diaľnici medzi Prešovom a Košicami životné prostredie v okolí neohrozil.

Potvrdil to riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove Ľubomír Toďor.

Do vzduchu a pôdy sa nebezpečná chemikália podľa jeho slov nedostala, keďže to skrápali. Na mieste zasahovala aj Slovenská inšpekcia životného prostredia (SIŽP).

"Vodárne monitorujú tok, ktorý je nižšie. V okolí desať metrov nebolo nič namerané. Ani v okolitých obciach nebolo nič zistené. Je to malý únik," povedal Toďor.

Kyselinu chlorovodíkovú prečerpávali do barelov

Hasiči kyselinu chlorovodíkovú prečerpávali z cisterny do pripravených barelov.

"Po naplnení a dekontaminácii už máme pripravené vozidlá, ktoré to odvezú na skládku do továrne, ktorá môže skladovať nebezpečný odpad. Momentálne sa rieši, kde to umiestnime," uviedol počas zásahu s tým, že potrebujú naplniť celkovo 23 barelov.

Spoločnosť Slovnaft sa podľa jej hovorcu Antona Molnára v súvislosti s únikom chemickej látky z cisterny na parkovisku pri čerpacej stanici riadi opatreniami integrovaného záchranného systému.

"Čerpacie stanice Janovík na diaľnici v oboch smeroch boli okamžite uzavreté a personál evakuovaný. Momentálne neevidujeme žiadne poškodenie zdravia zamestnancov stanice, ani zákazníkov čerpacej stanice," doplnil Molnár s tým, že cisterna bola odstavená na parkovisku za čerpacou stanicou, ktoré prevádzkuje Národná diaľničná spoločnosť.

Diaľnica D1 Prešov - Košice bola už v piatok ráno prejazdná v oboch smeroch bez obmedzení, informovala prešovská krajská polícia na sociálnej sieti.