V Pečovskej Novej Vsi otvorili hygienické centrum so sprchou a práčovňou

Vzniklo i jedno pracovné miesto.

PEČOVSKÁ NOVÁ VES. Nové hygienické centrum otvorili v stredu na Rómskej ulici v obci Pečovská Nová Ves v okrese Sabinov.

Obyvatelia obce tam môžu využiť sprchy, ako i práčovňu.

Ako uviedol starosta Jaroslav Dujava (nezávislý), v rámci projektu vzniklo taktiež jedno pracovné miesto.

Boj s chudobou a hygiena

Cieľom projektu s názvom Všetci spoločne za inklúziu Rómov, lokálny rozvoj a znižovanie chudoby v Pečovskej Novej Vsi je podľa jeho slov riešenie problémov, ktoré si obec zadefinovala a jedným z nich je boj s chudobou a hygiena.

"Myslím si, že to je základ, keď do školy prídu najedené a čisté deti. Predpokladáme, že tieto služby budú využívané v pracovnom čase podľa požiadaviek klientov aj mimo neho. Pozitívom je, že toto zariadenie nie je vyhradené iba pre obyvateľov komunity, ale pre celú obec. Projekt je zameraný na inklúziu a spolunažívanie," povedal Dujava.

Ide o novopostavenú budovu, náklady na výstavbu a zariadenie predstavujú približne 160000 eur.

Ľudia budú v hygienickom centre za služby platiť necelé euro za pranie a približne 50 centov za sušenie.

Až 700 Rómov z 2 851 obyvateľov

"Je pravdou, že projekt neriešime komplexne. Toto je iba taká čerešnička na torte. Lokalita, ktorú obývajú naši spoluobčania, má verejný vodovod a kanalizáciu. Momentálne čakáme na rozhodnutie z kontroly verejného obstarávania a začíname s rozširovaním verejného vodovodu, kde budú vybudované ďalšie tri odberné miesta a 24 prípojok. Takže ľudia v danej lokalite majú možnosť kedykoľvek sa napojiť na verejný vodovod. Myslím si, že pomerná časť to využíva," doplnil Dujava s tým, že obec má 2 851 obyvateľov, v danej lokalite býva približne 700 rómskych spoluobčanov.

Splnomocnenec centrum víta

Splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ján Hero, ktorý sa otvorenia hygienického centra zúčastnil, jeho vytvorenie víta.

Rovnako i to, že obec sa snaží komplexne vyriešiť situáciu ľudí, ktorí žijú v nedôstojných podmienkach.

"Od komplexného riešenia práve očakávam, že jednak to prinesie dôstojnosť bývania, ale hlavne prístup k vode. Každý človek potrebuje, aby bol hygienicky pripravený na každú komunikáciu kdekoľvek ide, ale aby sa aj doma cítil dobre. Vidím v tom obrovskú možnosť zlepšiť aj školskú dochádzku," doplnil Hero.

Na otázku, kedy sa zmení to, aby Rómovia nebývali v chatrčiach, povedal, že Európska komisia pri dizajnovaní partnerskej dohody pre programové obdobie 2021 - 2027 to dávala ako základnú paradigmu, aby sa išlo do komplexného riešenia.

"To znamená, aby sa zlepšilo bývanie, prístup k vode, a tiež súvisiaca infraštruktúra," dodal splnomocnenec.