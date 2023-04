Región súrne potrebuje R4, vraví poslanec. Protestujúci žiadajú urýchliť jej výstavbu

Rezort dopravy: Požiadavky sú legitímne.

SVIDNÍK. Polhodinovou blokádou dopravy na hlavnom ťahu do Poľska pri Svidníku desiatky ľudí z mesta i okresu v piatok popoludní upozornili na potrebu riešenia dopravnej situácie v kraji pod Duklou.

Vyzvali poslancov Národnej rady (NR) SR, aby urýchlili výstavbu rýchlostnej cesty R4.

"Prišla mi odpoveď z ministerstva dopravy, že budúci týždeň by sa mala v NR SR opätovne schvaľovať novela zákona ktorú prezidentka vrátila späť. Verím tomu, že poslanci sa nezľaknú a zahlasujú za túto novelu zákona. Tým pádom urýchlime výstavbu R4, lebo náš región to súrne potrebuje," uviedol jeden z organizátorov protestu a prešovský krajský poslanec za okres Svidník Ján Vook (nezávislý).

Starosta Stročína: Čím ďalej je to horšie

Ako povedal, chýbajúca R4 spôsobuje jednak odliv obyvateľov a má tiež vplyv na investície veľkých firiem, s čím súvisí zamestnanosť v regióne.

"Poľská strana začína robiť už skoro do Miejsca Piastoweho. Maďarsko je spojené prakticky už po Košice. Ostal ten úsek, ktorý jednoznačne musíme prepojiť. Jednoducho ide o životy, bezpečnosť, ale ide aj o prácu a rozvoj," doplnil Svidníčan Ján Holodňák.

"Je tu veľká premávka, veľa dopravných nehôd a čím ďalej je to horšie," povedal starosta obce Stročín Stanislav Potoma (Smer - SD), ktorý sa zúčastnil na blokáde v podobe pochodu po priechode pre chodcov.

Rezort dopravy: Požiadavky sú legitímne

Požiadavky protestujúcich sú podľa ministerstva dopravy legitímne a podporuje ich apel na poslancov, aby prelomili veto prezidentky Zuzany Čaputovej.

"Všetky plánované a pripravované úseky R4 majú hotovú EIA, teda posudzovanie vplyvov na životné prostredie a väčšina z nich je vo fáze pred získaním územného rozhodnutia. Novela by umožnila Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) pracovať na získaní územných rozhodnutí a zároveň vypracovať štúdiu realizovateľnosti, čo by celý proces výstavby významne urýchlilo. Ak poslanci veto prezidentky neprelomia, najprv bude NDS musieť spraviť spomínanú štúdiu, čo by trvalo približne 18 mesiacov, a až potom môže pokračovať v získavaní územných rozhodnutí," uviedol Martin Petro z odboru komunikácie Ministerstva dopravy SR.

Termín dokončenia R4 závisí podľa jeho slov od toho, či poslanci prelomia prezidentkino veto.

Ak by parlament novelu neschválil, pre R4 by to znamenalo nielen to, že nebude hotová o 18 mesiacov skôr, ale ak by sa pripustilo iné riešenie ako rýchlostná cesta, v procese prípravy by sme sa museli vrátiť o niekoľko rokov späť.

Čo prezidentka vetovala

Diskusiu v poslednom čase vyvolala novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, ktorú v uplynulých dňoch vetovala prezidentka Zuzana Čaputová.

Mala pri tom výhrady voči obmedzovaniu možností Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) vyjadrovať sa k diaľničným úsekom, ktoré sú zahrnuté v predmetnej novele.

Ministerstvo dopravy aj predkladatelia z radov poslancov novelu obhajujú, podľa nich povedie k zrýchleniu výstavby diaľnic a nijako významne neobmedzí právomoci ÚHP.