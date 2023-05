Najkrajšia a najcennejšia budova vo Svidníku volá po oprave. Peňazí niet

V barokovom kaštieli sídli galéria.

SVIDNÍK. Rekonštrukcia barokového kaštieľa z 18. storočia, sídla Galérie Dezidera Millyho, je prioritou Slovenského národného múzea - Múzea ukrajinskej kultúry (SNM - MUK) vo Svidníku.

Okrem toho majú v pláne opravu striech jednotlivých objektov v skanzene.

"K dlhodobým investičným problémom SNM - MUK, samozrejme, patrí nedostatok finančných zdrojov na dostavbu vstupného objektu do areálu národopisnej expozície alebo skanzenu a takisto aj nedostatok finančných prostriedkov na opravu pamiatok ľudovej architektúry," uviedol riaditeľ SNM - MUK vo Svidníku Jaroslav Džoganík.

Na viac ako 30-ročnom objekte vstupného areálu v skanzene už vymenili strechu a vnútorné priestory by chceli upraviť na depozitáre.

Kultúrne dedičstvo

Prioritou je pre nich však rekonštrukcia budovy Galérie Dezidera Millyho.

"SNM - MUK by rado zareagovalo na rôzne európske výzvy, projekty pravidelne konzultujeme s generálnym riaditeľstvom SNM v Bratislave, prostredníctvom ktorého sa obraciame aj na Ministerstvo kultúry SR. Naliehavou témou je zabezpečenie finančných prostriedkov na vypracovanie projektovej dokumentácie na celkovú revitalizáciu kaštieľa alebo spomínanej Galérie Dezidera Millyho," povedal Džoganík.

"Odhad celkovej revitalizácie kaštieľa, s ktorým prišlo generálne riaditeľstvo SNM, bol približne 650.000 eur na samotný objekt a plus ešte revitalizácia parku. Ide o najkrajšiu a najcennejšiu stavbu vo Svidníku, ktorú by sme radi videli nielen ako galériu, ale i ako kultúrne dedičstvo. Sú v nej krásne obrazy zakarpatskej maliarskej školy, ale aj ich nasledovníkov zo severovýchodného Slovenska. Okrem toho galéria by mohla byť využívaná ako reprezentatívne miesto Svidníka a to by bolo pre nás takisto veľmi zaujímavé," priblížil Džoganík.

Ako povedal, chceli by tiež vynoviť vonkajšiu fasádu kultúrno-historickej expozície v centre mesta.

Premenlivé počasie

Z dôvodu zatekania do vstupného priestoru jednotlivých usadlostí v skanzene cez poškodené strechy pristúpili k svojpomocnej oprave konštrukcie strešných vikierov, výmene slamených snopiek - kyčiek, v ktorej chcú pokračovať.

"Počasie je v ostatných rokoch premenlivé viac ako po minulé roky. Často sa stáva, že prídeme po víkende do práce a slamené snopky - kyčky sú sfúknuté, čo je potrebné okamžite riešiť," skonštatoval Džoganík s tým, že v rámci rekonštrukcií plánujú opraviť aj mlyn.

"Pretože nám takisto zateká cez strechu a tiež je potrebná výmena mlynského kolesa, ktoré sa časom už rozpadlo. Na iné si netrúfame, pretože na viac nebudeme mať," dodal Džoganík.