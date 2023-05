Auto sa hydraulickou rukou sa nezmestilo pod železničný most. Je poškodený

Vlaky cez tento úsek nepremávajú.

Správu budeme aktualizovať.

SABINOV. Príliš vysoké auto spôsobilo vo štvrtok dopoludnia odstavenie železničnej dopravy v Sabinove.

Ako informovala polícia, nákladné auto s hydraulickou rukou vrazilo do železničného mosta, popod ktorý chcel vodič prejsť.

"Vodič auta však hydraulickú ruku nesklopil do základne polohy a tá narazila do mostnej konštrukcie. V dôsledku nárazu došlo k porušeniu konštrukcie mostného objektu, posunutiu traťového lôžka a protinárazovej zábrany. Železničná doprava v danom úseku nepremáva, cesta popod most je prejazdná," uviedla polícia.

Vodič nákladného auta utrpel pri náraze ľahké zranenie.

Dychová skúška na alkohol bola u neho negatívna.