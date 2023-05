Medzinárodná hanba. Predbehli nás Maďari aj Poliaci, Slovensko bude dopravný lievik

Staneme sa čiernou dierou Via Carpatia?

Hraničný priechod Vyšný Komárnik. Cesta odtiaľto ďalej do Poľska by mala byť rýchlejšia. (Zdroj: Ilustračné foto - archív)

VYŠNÝ KOMÁRNIK, BARWINEK. Debata o zdĺhavej príprave výstavby rýchlocesty R4 od Prešova k poľským hraniciam sa posunula do novej roviny potom, ako parlamentní poslanci prelomili veto prezidentky Zuzany Čaputovej.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Začiatkom mája opätovne schválili novelu zákona, ktorej obsahom sú jednorazové mimoriadne opatrenia v príprave niektorých diaľnic a ciest.

Pri zákonom konkrétne určených dopravných tepnách nebude útvar hodnoty za peniaze ministerstva financií vyhodnocovať štúdiu uskutočniteľnosti už pred územným konaním ako doteraz, ale až pred stavebným konaním.

To by malo výrazne skrátiť proces prípravy vybraných diaľnic a ciest vrátane R4.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Poslanci schválili zmeny pri stavbe diaľnic. Čo to znamená pre výstavbu kľúčových ciest na východe? Čítajte

Medzinárodná hanba a obrovský lievik

Kým Slovensko sa pokúša naštartovať výstavbu tejto rýchlocesty Prešov – hraničný priechod Vyšný Komárnik vo Svidníckom okrese, Poľsko je ďaleko pred nami.

Ak by vrátenú novelu poslanci opätovne neschválili, pri prípadnej zmene trasy v zmysle štúdie vypracovanej pred územným konaním by sa musel celý doterajší proces zopakovať, takže by sa plánovaná výstavba R4 natiahla o roky, tvrdí končiaci poverený minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).

„O tri až päť rokov sa odložia benefity z R4 pre celý východ a o toľko dlhšie budeme mať aj medzinárodnú hanbu, že len my nemáme dokončenú časť celého medzinárodného koridoru Via Carpatia, ktorý spája Baltské more s Egejským," povedal nedávno Doležal.

„Maďari a Poliaci tlačia na nás, aby sme zrýchlili. V konečnom dôsledku je potrebné stavať aj kvôli tomu, aby sme nezažili medzinárodnú blamáž a hanbu pred verejnosťou, že na Slovensku vznikol jeden obrovský lievik. Kvalita života by sa ešte viac zhoršila oproti tomu, čo zažívame teraz,“ apeloval ešte v roku 2021 prešovský župan Milan Majerský (KDH).

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Maďari a Poliaci úseky Via Carpatia rýchlo dokončujú. Na Slovensku vznikne lievik Čítajte

Litva, Poľsko, Slovensko

Náš severný sused už totiž pripravuje výstavbu dvoch dôležitých úsekov od slovenskej hranice ako súčastí medzinárodnej trasy Via Carpatia.

Ide o časti rýchlostnej cesty S19: Miejsce Piastowe – Dukla (obec v Poľsku) a Dukla – Barwinek.

Barwinek je poľský hraničný priechod, na slovenskej strane je to Vyšný Komárnik.

S19 by mala mať vyše 28 kilometrov a dva pruhy v každom smere. Povedie od hraničného priechodu s Bieloruskom v Kuźnicy do Barwinku.

Stane sa hlavnou prepravnou osou sever - juh celej „východnej steny“ Poľska. S19 končí svoj ťah v Barwinku, tam sa napája na existujúcu štátnu cestu DK19.

Via Carpatia má v Poľsku spolu 683 kilometrov a spojí ho s Litvou a Slovenskom.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Región súrne potrebuje R4, vraví poslanec. Protestujúci žiadajú urýchliť jej výstavbu Čítajte

Odhad dva roky

Investorom projektu je poľská spoločnosť Generálne riaditeľstvo štátnych ciest a diaľnic so sídlom vo Varšave.

Práve ste prekročili povolený počet zariadení Váše aktívne predplatné umožňuje prístup k zamknutému obsahu iba obmedzenému počtu prehliadačov. Aby ste mohli pokračovať v čítaní článku na tomto zariadení/prehliadači, upravte si, prosím, zoznam zaregistrovaných zariadení v nastaveniach vášho profilu. Spravovať zariadenia Všetko o spravovaní zariadení sa dočítate tu Dočítajte tento článok

s predplatným Korzar.sk. Získať predplatné Predplatné si môžete kedykoľvek zrušiť. Mám predplatné, chcem sa prihlásiť