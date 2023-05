Výstavba futbalového štadióna v Prešove sa komplikuje. Stále nemôžu začať

Ešte chýba jedna kľúčová pečiatka.

PREŠOV. Protimonopolný úrad SR stále posudzuje pripomienky týkajúce sa výstavby futbalového štadióna v Prešove.

Tá sa bez záväzného stanoviska úradu začať nemôže.

Prešov má byť pritom jedným z dejísk futbalových majstrovstiev Európy (ME) do 21 rokov v roku 2025.

Futbal Tatran Aréna (FTA) má byť zároveň miestom domácich zápasov futbalového klubu 1. FC Tatran Prešov, ktorý aktuálne bojuje o postup do najvyššej súťaže.

Priamo už postupujú Košice, ktoré zosadili Prešov z čela tabuľky, ten však ešte stále môže postúpiť cez baráž.

Pokiaľ by sa mu to podarilo, ďalšiu sezónu by pravdepodobne odohral v Poprade podobne ako v sezóne 2017/2018.

Tak ako sa Prešovu komplikujú postupové ambície, komplikuje sa aj zamýšľaná výstavba nového futbalového stánku.

Chceli by to stihnúť

Mesto má však stále ambíciu štadión dokončiť do termínu ME.

