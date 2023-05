Dostane sa obec k stratenému miliónu? Môžem volať veštici Nele, vraví advokát

Očakával trestné konanie.

ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY. Informáciou o súdnych sporoch sa zaoberalo na mimoriadnom zasadnutí obecné zastupiteľstvo.

Obec traumatizuje situácia ohľadom sprenevery asi 1,3 milióna eur z obecných peňazí, ktorú spáchala bývalá účtovníčka Zuzana C.

Starosta Ondrej Kušnirík (nezávislý) pozval pred poslancov advokáta Pavla Palšu, ktorý obec v právnych veciach zastupuje.

Palša hovoril o tom, prečo nebol podaný opravný prostriedok proti rozhodnutiu okresného prokurátora zastaviť trestné stíhanie Zuzany C.

Ako sa všetko zosypalo preto, že o vine, treste a náhrade škody trestný súd napokon vôbec nerozhodoval, hoci to mohlo mať rýchly spád.

Či je šanca, že sa peniaze do obecnej kasy vrátia.

Vysvetľoval tiež, prečo považuje notársku zápisnicu o uznaní dlhu a splátkovom kalendári za prospešnú.

„Sme z toho smutnejší, ako sme boli,“ povzdychol si po diskusii s právnikom jeden z poslancov.

Okrem správy o súdnych sporoch sa poslanci zaujímali aj o to, prečo podpísala obec zmluvu s účtovníckou firmou, ktorá zamestnala Zuzanu C., či ako to je s odchodom prednostu úradu.

Dva súdne spory

Aktuálne sú na súde dve veci.

Prvou je civilný spor, v ktorom obec žaluje bývalú zamestnankyňu o náhradu škody.

Druhou trestná vec, kde je z podvodu obžalovaný Andrej S., ktorý mal ako „veštica Nely“ vylákať od účtovníčky peniaze, a kde Zuzana C. figuruje ako poškodená.

„Ako svedkyňa na hlavnom pojednávaní na moje veľké prekvapenie vypovedať odmietla,“ uviedol Palša.

